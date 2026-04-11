De Australia a Yucatán: Cae Josué Raúl “N” en Yucatán; operaba red de contacto con menores en redes sociales

¡Cae Josué Raúl "N" en Yucatán! La policía de Queensland, Australia, detectó en México a un sujeto dedicado a vender material con contenido de abuso sexual infantil.

Tras denunciar los hechos y con apoyo de autoridades mexicanas se logró la detención de Josué Raúl "N", en una casa ubicada Kanasín, Yucatán.

Durante 10 años se dedicó a la venta de material de abuso sexual infantil

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las acciones relevantes realizadas en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, como parte de su estrategia para combatir delitos de alto impacto y reducir la impunidad.

La policía de Queensland, Australia, detectó en México a un individuo presuntamente dedicado a la venta de material de abuso sexual infantil, lo que derivó en una investigación iniciada en noviembre pasado tras una denuncia presentada por la Embajada de Australia en México.

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Los hechos estaban relacionados con material que habría sido producido en Yucatán y compartido desde julio de 2023.

Derivado de las indagatorias y en colaboración con autoridades australianas, la FGR identificó a Josué Raúl “N”, quien durante aproximadamente 10 años habría utilizado redes sociales para contactar a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de videograbarlos en actos sexuales y posteriormente comercializar ese contenido.

Josué Raúl "N" permanece en el Centro de Reinserción Social de Mérida

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada en un domicilio de la colonia Mulchechén, en Kanasín, Yucatán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina.

#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, para dar a conocer acciones relevantes.



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Durante el operativo se aseguraron tabletas, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias Micro SD, así como el inmueble.

El detenido fue presentado ante un juez de control, quien le imputó el delito de trata de personas agravado. A solicitud de la defensa, se otorgó la duplicidad del término constitucional, mientras que se dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida.