Conato de incendio en complejo petroquímico de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en Veracruz, el cual fue atendido y controlado de manera inmediata por personal especializado conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Reportan conato de inendio en Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz

Segistró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, el cual fue controlado de manera inmediata por personal especializado.

De acuerdo con la empresa, la situación fue atendida sin mayores complicaciones y no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la población cercana. Asimismo, se indicó que las instalaciones operan actualmente bajo condiciones seguras.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.



No se reportan… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 29, 2026

Pemex añadió que se realizan trabajos de revisión en el área para determinar las causas del incidente y reforzar las medidas preventivas, con el objetivo de garantizar la continuidad segura de las operaciones en el complejo petroquímico.

SEP reubicará escuelas en riesgo por la refinería Dos Bocas

Ante la presión de las familias y de varios colectivos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el Jardín de Niños “Agustín Melgar” y la Primaria “Abías Domínguez Alejandro” serán reubicados por el peligro de estar cerca de la refinería Dos Bocas.

La SEP informó que la propuesta arquitectónica ya fue aprobada por la comunidad escolar y que el anteproyecto deberá presentarse a más tardar el 5 de junio. Además, se prevé que la construcción de la nueva sede tenga una duración de seis meses.

Las familias esperan que esta vez el compromiso se cumpla. “Dejamos nuestras casas para venir a que se haga algo ya”, señalaron, confiando en que antes del próximo periodo vacacional avance la reubicación y sus hijos puedan estudiar lejos del peligro.

Madres y padres de familia de Paraíso, Tabasco, alzaron la voz ante el temor constante en el que viven sus hijas e hijos por la cercanía con la refinería Dos Bocas.