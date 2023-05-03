Capturan a Francisco Oropesa, mexicano sospechoso de matar a 5 hondureños en Texas

Francisco Oropesa, el mexicano acusado de asesinar a cinco personas, incluida una madre y su hijo de 9 años en una casa de Texas, fue detenido este martes luego de una persecución, según informaron corporaciones policiales.

El arresto se llevó a cabo en la ciudad de Cut and Shoot, Texas, localidad ubicada a 25 kilómetros al oeste de Cleveland, lugar donde se registró la tragedia el pasado viernes cuando los hondureños le pidieron a Francisco Oropesa que dejara de disparar su rifle tan cerca de la propiedad.

La policía de Texas informó que la detención se logró gracias a un operativo que llevó a la policía hasta la casa de un familiar del mexicano, el cual se encontraba escondido en un armario al momento en que ingresaron los oficiales para realizar una inspección, segundos después, fue descubierto y puesto bajo custodia.

Los víctimas, todos originarios de Honduras, fueron identificadas como Sonia Argentina, de 25 años, y su hijo Daniel Enrique, de 9; Diana Velázquez, de 21; Julisa Molina, de 31, y José Jonathan, de 18.

Ofrecían 80 mil dólares por información de Francisco Oropesa

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ofrecía una recompensa de 80 mil dólares por información que llevara a la detención de Francisco Oropesa. Además, habitantes de Cleveland, Texas, así como organizaciones colocaron anuncios con la imagen del mexicano para facilitar su ubicación.

Por su parte, la Policía de Texas buscaba al sospechoso desde el viernes por la noche cuando se registró el ataque, sin embargo, desde las primeras horas del sábado identificaron que Francisco Oropesa tiró su teléfono para que no pudiera ser rastreado mientras huía de la escena del crimen.

REWARD: There is a combined reward of up to $80,000 ($25,000 from the FBI) for information leading to the arrest of Francisco Oropesa.



If you have information about Oropesa or the #ClevelandTXshooting, submit tips via https://t.co/G7iWD3Yw4f or 1-800-CALL-FBI (press option 1). pic.twitter.com/TYac8vYapb — FBI Houston (@FBIHouston) May 1, 2023

Mexicano que habría asesinado a hondureños fue deportado cuatro veces

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Francisco Oropesa enfrentaba una larga cadena de incidentes con las autoridades, específicamente por su estatus migratorio, el cual lo llevó a ser deportado en cuatro ocasiones desde el 2009.

La primera vez ocurrió en marzo de 2009 tras una inspección de documentos, posteriormente fue detenido y deportado tres veces más: en septiembre de 2009; enero de 2012 y, por última vez, en julio de 2016.