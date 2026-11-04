Por traer cartuchos de uso excluisvo del ejército y narcóticos: Detienen a Alejandro Duarte, hermano del exgobernador César Duarte

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvieron a Alejandro Duarte, hermano del exgobernador César Duarte Jáquez.

La captura se llevó a cabo tras un operativo preventivo en el municipio de Hidalgo del Parral. Tras su detención por posesión de droga y cartuchos de uso exclusivo, fue trasladado a un penal federal.

Así fue la detención y lo que se sabe de ello.

¿Dónde y cómo fue la detención del hermano de César Duarte?

La detención de Alejandro Duarte Jáquez se registró el martes 3 de noviembre de 2026. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación, AEI, lo interceptaron mientras circulaba sobre la calle República de Haití, en la colonia Américas, dentro del municipio de Hidalgo del Parral.

El implicado conducía una camioneta de color azul al momento de la revisión.

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Fernanda tiene solo 15 años y lleva más de una semana desaparecida; además, ahora resulta que Abelina López, la alcaldesa de Acapulco, quiso defender a la indefendible de Guadalupe Taddei.



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¿Qué le aseguraron al hermano del exgobernador?

Durante la inspección del vehículo y sus pertenencias, los agentes estatales localizaron narcóticos y objetos de uso restringido. Entre lo asegurado se encuentran:



Sustancias: Tres envoltorios con polvo con características de la cocaína.

Tres envoltorios con polvo con características de la cocaína. Cannabis: Una cajetilla con 11 cigarrillos artesanales de marihuana y uno consumido a la mitad.

Una cajetilla con 11 cigarrillos artesanales de marihuana y uno consumido a la mitad. Municiones: 11 cartuchos útiles calibre .45 mm.

11 cartuchos útiles calibre .45 mm. Efectivo y pertenencias: La cantidad de 4 mil 500 pesos, 13 dólares en efectivo y un teléfono celular.

Culpas y acusaciones ante la Fiscalía

Inicialmente, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Sur. Las autoridades le imputaron delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, así como la portación ilegal de cartuchos de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército.

Trasladan a hermano de César Duarte al Altiplano

Después de su detención en Hidalgo del Parral y tras realizarse los trámites legales, las autoridades determinaron su traslado fuera de la entidad. Alejandro Duarte Jáquez fue llevado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El proceso legal continuará para definir su situación jurídica tras el aseguramiento del material ilegal.

Las autoridadesdarán seguimiento a las audiencias para determinar la responsabilidad legal del detenido.