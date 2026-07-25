Cae “La Empresa” en megaoperativo; el grupo criminal aterrorizaba Morelos con extorsión, cobro de piso y narcomenudeo
Tras un megaoperativo en tres municipios de Morelos, las autoridades detuvieron a seis integrantes de “La Empresa”, dedicados a extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.
Fuerzas federales y estatales arrestaron a seis miembros del grupo criminal "La Empresa", generando así un avance en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y neutralizando a los generadores de violencia en Morelos, beneficiando a la población en general pero principalmente al sector comercial de la zona oriente y centro de la región, quienes sufrían cobro de piso.
En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026
Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr
¿Cómo cayó "La Empresa" en Morelos?
De acuerdo con una publicación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, arrestaron a seis presuntos criminales a través de la ejecución de tres órdenes de cateo simultáneas durante la madrugada en inmuebles ubicados en los municipios de:
- Atlatlahucan
- Yautepec
- Yecapixtla
Aunque los delitos más graves son extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos, este grupo delictivo también está acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Cabe destacar que el megaoperativo fue un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos.
Desde el 1º de octubre del 2024 hasta el 30 de junio del 2026, en Morelos se han registrados más de 2 mil detenidos por delitos de alto impacto, asegurando 519 armas de fuego y más de 14 mil cartuchos, el decomiso de 858 kilogramos de droga y el desmantelamiento de seis laboratorios de metanfetaminas.
¿Qué hacer si eres víctima de cobro de piso?
- Mantener la calma y no ceder inmediatamente a las exigencias
- Evitar confrontaciones directas
- Recopilar evidencia sin ponerse en riesgo, como números de teléfono o audios
- Denunciar de forma anónima a las autoridades correspondientes