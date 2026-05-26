Puertas falsas y registros alterados: Esto encontraron en la explosión de mina de carbón en China que dejó 82 muertos

La tragedia azotó a una región de China, donde una mina de carbón sufrió una explosión de gas que dejó 82 muertos y dos personas desaparecidas, así como 128 personas hospitalizadas. Es el peor siniestro en más de 15 años, pero estuvo marcado por la negligencia.

Qué causó la explosión en la mina de carbón de Shanxi

La emergencia sucedió el viernes 22 de mayo de 2026 en la mina Liushenyu en la provincia de Shanxi, al norte del país asiático. Aunque la causa sigue en investigación, la agencia estatal Xinhua reveló el martes 26 de mayo que había planos falsificados, mineros no registrados sin localizadores de ubicación, así como túneles ocultos, lo que empeoró la situación.

Planos falsos y "dibujos yin-yang": la negligencia detrás de la tragedia

La mina tenía dos sistemas y planos de vigilancia: uno estaba acorde a las operaciones reales, en tanto que el otro era usado para las inspecciones del gobierno, con lo cual algunas zonas estaban fuera del control regulatorio. Además, el carbón extraído de los túneles ocultos y fuera de regulación no era incluido en las cifras oficiales de producción, con lo cual quedaba exento de impuestos.

Estos planos son conocidos de forma coloquial como “dibujos yin-yang”: uno está a la vista de los inspectores y otro es guardado en secreto.

La mina también tenía puertas falsas en los túneles, las cuales estaban hechas con malla de alambre y sacos de plástico rociados con cemento, para que se parecieran al muro.

Cuando los inspectores llegaban, los trabajadores eran alertados para arrojar cenizas de carbón encima de las puertas falsas, con el fin de camuflarlas con el resto de los muros.

Además, la compañía minera subcontrataba trabajadores a quienes no les daba sensores de localización ni registraba su entrada a los túneles, lo que impidió ubicar a varios de ellos tras la explosión del viernes.

Los equipos de emergencia sólo pudieron identificar a 124 mineros en los túneles, pero había un total de 247 trabajadores en la mina, con lo cual al menos 123 estaban fuera de los registros.

Frentes de trabajo ocultos: los antecedentes ilegales de la mina Liushenyu

Además, la mina no tenía un equipo para monitorear los gases emanados, con el fin de evitar supervisión de las autoridades, señaló la radio estatal en un reporte emitido este martes.

La agencia Xinhua destacó que la misma mina había sido multada en 2025 después de que encontraran frentes de trabajo ocultos, pero a pesar de ello, continuó con la producción ilegal.

