Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile; el temblor se sintió en varias regiones cerca de Calama
Un sismo de magnitud 6.9 estremeció el norte de Chile cerca de Calama este 25 de mayo; autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantienen monitoreo.
Un terremoto de magnitud 6.9 estremeció el lunes 25 de mayo la zona norte de Chile, con epicentro a 16 kilómetros al este de Calama; el sismo se registró a las 17:53 hora local (21:53 GMT) y alcanzó una profundidad de 89 kilómetros; hasta el momento no se reportan heridos ni daños materiales graves.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó que el sismo de mediana intensidad pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Además, las autoridades confirmaron que, por las características del movimiento telúrico, no se reúnen condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas; por lo que se mantiene la evaluación de posibles afectaciones a infraestructuras y personas, aunque inicialmente no se han registrado reportes adversos.
Videos del sismo en Chile muestran momentos de alarma en calles y edificios
A través de redes sociales, residentes de Calama y ciudades cercanas compartieron videos que muestran edificios y viviendas vibrando durante varios segundos; algunas imágenes captan objetos cayendo de estanterías y personas evacuando espacios interiores con rapidez, aunque sin escenas de pánico generalizado.
🔴 #AHORA | Imágenes del sismo de 6.8 en el norte de Chile. pic.twitter.com/7yrB8eWjpf— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 25, 2026
Usuarios también reportaron que el sismo se sintió en vehículos en movimiento, provocando detenciones momentáneas en calles y avenidas principales; las grabaciones permiten observar la fuerza del movimiento, con cámaras fijas y celulares mostrando oscilaciones que alertaron a la población en tiempo real.
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🇨🇱🌎 Un sismo de magnitud 6.9 sacudió Calama, Chile, provocando cortes eléctricos y momentos de pánico en la Región de Antofagasta.— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 25, 2026
SHOA informó que el terremoto no reúne condiciones para generar tsunami. Videos del fuerte temblor circulan en redes tras el impacto viral. https://t.co/pthA3R23xJ pic.twitter.com/8xB5IteJjj
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado inicialmente una magnitud de 6,7 a 6,9, ajustando la medición conforme se recopilaron datos sísmicos; la profundidad del sismo, cercana a los 89 km, contribuyó a que se percibiera en un área amplia pero reduciendo la intensidad superficial, lo que explica la ausencia de víctimas y daños graves; el movimiento se sintió incluso en sectores más alejados, pero sin provocar alerta roja.
Chile, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra frecuentemente sismos de magnitudes moderadas y altas; los protocolos implementados en los últimos años han permitido reducir riesgos humanos y daños graves, combinando alertas tempranas, simulacros y campañas de prevención; la coordinación entre organismos locales, regionales y nacionales se mantiene activa, garantizando atención inmediata a cualquier eventualidad.