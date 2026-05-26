Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile; el temblor se sintió en varias regiones cerca de Calama

Un terremoto de magnitud 6.9 estremeció el lunes 25 de mayo la zona norte de Chile, con epicentro a 16 kilómetros al este de Calama; el sismo se registró a las 17:53 hora local (21:53 GMT) y alcanzó una profundidad de 89 kilómetros; hasta el momento no se reportan heridos ni daños materiales graves.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó que el sismo de mediana intensidad pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Además, las autoridades confirmaron que, por las características del movimiento telúrico, no se reúnen condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas; por lo que se mantiene la evaluación de posibles afectaciones a infraestructuras y personas, aunque inicialmente no se han registrado reportes adversos.

Videos del sismo en Chile muestran momentos de alarma en calles y edificios

A través de redes sociales, residentes de Calama y ciudades cercanas compartieron videos que muestran edificios y viviendas vibrando durante varios segundos; algunas imágenes captan objetos cayendo de estanterías y personas evacuando espacios interiores con rapidez, aunque sin escenas de pánico generalizado.

🔴 #AHORA | Imágenes del sismo de 6.8 en el norte de Chile. pic.twitter.com/7yrB8eWjpf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 25, 2026

Usuarios también reportaron que el sismo se sintió en vehículos en movimiento, provocando detenciones momentáneas en calles y avenidas principales; las grabaciones permiten observar la fuerza del movimiento, con cámaras fijas y celulares mostrando oscilaciones que alertaron a la población en tiempo real.

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🇨🇱🌎 Un sismo de magnitud 6.9 sacudió Calama, Chile, provocando cortes eléctricos y momentos de pánico en la Región de Antofagasta.



SHOA informó que el terremoto no reúne condiciones para generar tsunami. Videos del fuerte temblor circulan en redes tras el impacto viral. https://t.co/pthA3R23xJ pic.twitter.com/8xB5IteJjj — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 25, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado inicialmente una magnitud de 6,7 a 6,9, ajustando la medición conforme se recopilaron datos sísmicos; la profundidad del sismo, cercana a los 89 km, contribuyó a que se percibiera en un área amplia pero reduciendo la intensidad superficial, lo que explica la ausencia de víctimas y daños graves; el movimiento se sintió incluso en sectores más alejados, pero sin provocar alerta roja.

Chile, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra frecuentemente sismos de magnitudes moderadas y altas; los protocolos implementados en los últimos años han permitido reducir riesgos humanos y daños graves, combinando alertas tempranas, simulacros y campañas de prevención; la coordinación entre organismos locales, regionales y nacionales se mantiene activa, garantizando atención inmediata a cualquier eventualidad.