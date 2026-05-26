tva (1).png

Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile; el temblor se sintió en varias regiones cerca de Calama

Un sismo de magnitud 6.9 estremeció el norte de Chile cerca de Calama este 25 de mayo; autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantienen monitoreo.

Fuerte-sismo-de-magnitud-6_9-sacude-el-norte-de-Chile_-el-temblor-se-sintió-en-varias-regiones-cerca.webp
Un sismo de magnitud 6.9 estremeció el norte de Chile cerca de Calama este 25 de mayo; autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantienen monitoreo.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Un terremoto de magnitud 6.9 estremeció el lunes 25 de mayo la zona norte de Chile, con epicentro a 16 kilómetros al este de Calama; el sismo se registró a las 17:53 hora local (21:53 GMT) y alcanzó una profundidad de 89 kilómetros; hasta el momento no se reportan heridos ni daños materiales graves.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó que el sismo de mediana intensidad pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Además, las autoridades confirmaron que, por las características del movimiento telúrico, no se reúnen condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas; por lo que se mantiene la evaluación de posibles afectaciones a infraestructuras y personas, aunque inicialmente no se han registrado reportes adversos.

Videos del sismo en Chile muestran momentos de alarma en calles y edificios

A través de redes sociales, residentes de Calama y ciudades cercanas compartieron videos que muestran edificios y viviendas vibrando durante varios segundos; algunas imágenes captan objetos cayendo de estanterías y personas evacuando espacios interiores con rapidez, aunque sin escenas de pánico generalizado.

Usuarios también reportaron que el sismo se sintió en vehículos en movimiento, provocando detenciones momentáneas en calles y avenidas principales; las grabaciones permiten observar la fuerza del movimiento, con cámaras fijas y celulares mostrando oscilaciones que alertaron a la población en tiempo real.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERREMOTO DE 5.2 SACUDE A CHINA HOY; REPORTAN 2 MUERTOS Y EDIFICIOS DERRUMBADOS

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había estimado inicialmente una magnitud de 6,7 a 6,9, ajustando la medición conforme se recopilaron datos sísmicos; la profundidad del sismo, cercana a los 89 km, contribuyó a que se percibiera en un área amplia pero reduciendo la intensidad superficial, lo que explica la ausencia de víctimas y daños graves; el movimiento se sintió incluso en sectores más alejados, pero sin provocar alerta roja.

Chile, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra frecuentemente sismos de magnitudes moderadas y altas; los protocolos implementados en los últimos años han permitido reducir riesgos humanos y daños graves, combinando alertas tempranas, simulacros y campañas de prevención; la coordinación entre organismos locales, regionales y nacionales se mantiene activa, garantizando atención inmediata a cualquier eventualidad.

Tags relacionados
Internacional Desastres naturales

Notas