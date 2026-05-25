“Es el símbolo de la resiliencia": María Corina Machado tiene reunión con Paloma Valencia, candidata presidencial de Colombia

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se reunió el domingo 24 de mayo en Panamá con la líder opositora venezolana María Corina Machado y con María Claudia Tarazona, esposa del fallecido precandidato Miguel Uribe.

El encuentro ocurre a una semana de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, programadas para el 31 de mayo de 2026, y busca transmitir un mensaje de unidad y defensa de la democracia en la región.

Detalles del encuentro entre Paloma Valencia y María Corina Machado en Panamá

Valencia publicó un video en la red social X en el que defendió el papel de Machado como referente y calificó a la líder de la oposición en Venezuela como una “heroína”.

“Pocas veces tiene uno el honor de estar junto a una heroína que ha hecho tanto por la democracia y la libertad en América Latina. María Corina es el símbolo de la resiliencia, el símbolo de capacidad, pero sobre todo, es el símbolo de la mujer líder”.

En la misma publicación, Valencia destacó la presencia de María Claudia Tarazona y vinculó la reunión con la memoria de Miguel Uribe, afirmando que Colombia debe evitar “caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela”.

En la noche del domingo me reuní con Maria Corina Machado, la mujer que le ha enseñado al mundo cómo se enfrenta una dictadura sin rendirse jamás. Premio Nobel de Paz, líder indiscutida de la libertad en nuestro continente y una voz que hoy le habla directo al corazón de… pic.twitter.com/5bTLgs3laN — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 25, 2026

María Corina Machado, quien no pidió explícitamente el voto a favor de Valencia en el video difundido, enfatizó la conexión entre los destinos de los países latinoamericanos y defendió la lucha por oportunidades y justicia para las futuras generaciones.

“Esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos, para que puedan tener naciones donde puedan crecer llenos de oportunidades, con luz, con oportunidad, con paz, con el respeto y la igualdad ante la ley por la cual tanto hemos luchado”, expresó la también Premio Nobel de la Paz 2025.

Paloma Valencia en las encuestas: propuestas clave a una semana de las elecciones

Paloma Valencia, de 48 años, se ubica en un tercer lugar en las encuestas de preferencia electoral. Sus propuestas incluyen ampliar las fuerzas armadas, reducir el tamaño del gobierno y bajar impuestos. Valencia ha recibido el respaldo del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

