Socialista de café: Encuentran millonarias joyas en cateo a despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

La Policía de España encontró lujosas joyas, relojes, brazaletes y pulseras durante el cateo a una de las oficinas usadas por José Luis Rodríguez Zapatero, exjefe del gobierno español, acusado de tráfico de influencias y ligado a lavado de dinero.

El vínculo de Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El exmandatario, emanado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobernó entre 2004 hasta 2011, es acusado por el caso Plus Ultra, una aeronave de bajo costo que recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia de Covid-19. Zapatero es acusado de gestionar ante el gobierno del también socialista Pedro Sánchez dicha suma de dinero.

Qué encontró la UDEF en la oficina de Rodríguez Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó un cateo en el domicilio de Rodríguez Zapatero y, en una caja fuerte cerrada, encontraron un botín de valiosas joyas.

La UDEF incautó centenares de joyas, relojes, brazaletes y pulseras en la caja fuerte que estaba en el despacho del exjefe del gobierno español. En un inicio, la secretaria se negó a abrir la caja fuerte, pero cedió ante la petición de las autoridades.

De acuerdo con la secretaria del exdirigente del PSOE, estas joyas formarían parte de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, así como de supuestos regalos provenientes de viajes.

Las frases clave que implican al expresidente del Gobierno español

Además, el expediente contra Rodríguez Zapatero tiene conversaciones que relacionan al expresidente del gobierno español como un actor destacado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

“Zapatero manda aquí”, “Mañana Zapatero interviene directamente” son algunas de las frases de las conversaciones. Además, Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE, es señalado como intermediario con Zapatero en esta relación. “Manuel es la pieza de ZP (Zapatero) en Venezuela”, menciona otra conversación en el archivo de la investigación.

Audiencia Nacional aplaza la declaración judicial de Zapatero

Rodríguez Zapatero tenía agendado declarar ante las autoridades el 2 de junio, pero ahora acudirá ante la justicia de España los días 17 y 18 de junio, de acuerdo con lo informado por la Audiencia Nacional, tras aceptar la petición de la defensa del exmandatario español que había solicitado una aplicación del plazo por la magnitud del expediente.

