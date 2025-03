Dejaron morir a su hija: Detienen a pareja en Hermosillo; padre tiene antecedentes penales

Raymundo “N” y María Guadalupe “N” fueron detenidos en Hermosillo por ser los presuntos responsables de la muerte de su hija, quien murió sin recibir atención médica adecuada y que tras las investigaciones se determinó que fue víctima de violación sexual. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora este lunes 24 de marzo.

Ahora los padres enfrentarán a la justicia por los delitos de maltrato infantil y homicidio por omisión cometidos en perjuicio de una menor de edad, quien fuera su propia hija.

Este caso resalta la necesidad que existe de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes son grupos vulnerables que merecen especial atención y cuidado.

Menor muere por negligencia de sus padres; sufría violación y maltrato

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, los hechos relacionados con la muerte de la menor de edad ocurrieron el 21 de septiembre del año 2024 en una casa ubicada en la colonia Humberto Gutiérrez.

En ese lugar, los padres de la víctima no le brindaron la atención médica necesaria, pues días antes, desde el 16 de septiembre, la menor comenzó a presentar síntomas de enfermedad. No obstante, los detenidos no le prestaron el cuidado adecuado, lo que derivó en el fallecimiento de la niña, días después.

Posteriormente, durante el desarrollo de las investigaciones por parte de los peritos de la Fiscalía, se determinó que la menor fue víctima de violación sexual, abuso sexual recurrente y lesiones graves durante su vida. Esto evidenció un patrón de maltrato sistemático por parte de sus padres, quienes tenían la obligación legal y moral de protegerla.

Padre de la menor tiene antecedentes penales

En este caso es necesario resaltar que Francisco Raymundo “N”, padre de la víctima, cuenta con antecedentes penales que incluyen violación en 2002, incumplimiento de obligaciones familiares y lesiones que tardan en sanar menos de 15 días en 2008; así como otro caso similar en 2024.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el lugar de los hechos, para luego trasladar a la pareja al Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo, donde quedaron a disposición de un juez.