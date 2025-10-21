SEP anuncia qué pasará con Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc tras muerte de alumno Erick Torbellín

Erick Leonardo Terán Torbellín murió el 25 de abril de 2025. A seis meses de su deceso, tras acudir a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, las autoridades educativas han anunciado qué sucederá con la escuela, de la que dos profesores fueron detenidos por estos hechos.

El estudiante tenía 13 años cuando perdió la vida luego de que presuntamente fue golpeado en un campamento en Morelos organizado por la institución, cuyas instalaciones se ubican en calle Dr. Mariano Azuela 181, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué pasó con Erick? Niño que murió en un campamento de escuela militar en Morelos

Así luce la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”

Fuerza Informativa Azteca (FIA) visitó la escuela, la cual actualmente luce cerrada y en abandono tras ser clausurada por la alcaldía, sin embargo, algunos de los sellos fueron arrancados o se cayeron y quedaron en el piso, junto a unos árboles.

Este plantel se encuentra a espaldas de Avenida Insurgentes, muy cerca de la plaza comercial Fórum Buenavista y la terminal Buenavista de la Línea B del Metro, una zona muy concurrida.

El edificio ha sido grafiteado en su exterior, pero ahora la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, informó una acción contundente después de darse a conocer lo ocurrido con el pequeño Erick.

¿Qué pasó con la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”?

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que se quitó el permiso oficial para operar como secundaria a la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

La decisión fue tomada tras la muerte del estudiante en un campamento escolar el 27 de abril de 2025, ya que se realizó una revisión de las condiciones operativas de la institución y se detectaron irregularidades; inspección realizada después del fallecimiento del menor.

“El 2 de octubre del presente año, esta dependencia revocó el acuerdo de incorporación por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad educativa, particularmente por comprometer la integridad y seguridad de los estudiantes”, informó la AEFCM.

No obstante, luego que la escuela fue notificada de esta decisión el 15 de octubre, tiene un plazo legal para interponer medios de defensa, en tanto, la escuela se encuentra en curso otro procedimiento administrativo, pendiente de resolución.

"La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México Informa" pic.twitter.com/toHZxj0vhi — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) October 18, 2025

Profesores son detenidos e investigados por muerte de Erick Torbellín

Los profesores Juan Carlos “N” y Angélica “N” fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte del niño Erick Leonardo Terán Torbellín.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Morelos los atraparon en el Estado de México en seguimiento a las investigaciones por la muerte del estudiante de 13 años de edad, quien que perdió la vía en el campamento.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Angélica “N” y Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente E. L. T. T., quien habría fallecido en un campamento realizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos”, indicó en un comunicado.

Angélica “N” y Juan Carlos “N”, son profesores de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”|Fiscalía de Morelos

¿Qué se sabe de la muerte de Erick Torbellín ?

Erick Leonardo Terán Torbellín murió aparentemente por estallamiento de vísceras. Estudiaba el primer año de secundaria en la escuela militarizada.

De acuerdo con Erika, su mamá, no era la primera vez que el pequeño sufría este tipo de abusos físicos dentro del plantel. El testimonio de la mujer señala que días antes de Erick Torbellín fuera al campamento militar no tenía problemas de salud, sin embargo, compañeros del menor refirieron que en la excursión, fue arrastrado durante casi 10 minutos en un camino de piedras.

No solo ello, sino que incluso, un sargento presuntamente lo habría pateado en el abdomen en varias ocasiones, sin importar que el menor tenía días quejándose de dolor y no recibió atención médica.