Día de los Inocentes: De la tragedia a la diversión: Así se celebra hoy 28 de diciembre en Colima

¡Inocente palomita que te dejaste engañar! Hoy es 28 de diciembre es el Día de los Inocentes; una fecha con contexto religioso donde se suelen hacer bromas; así queque si le piden dinero no lo preste.

En Colima también celebran el Día de los Santos Inocentes , que tiene su origen en la matanza de todos los niños menores de 2 años que mandó a realizar el Rey Herodes en Belén.

Día de los Inocentes: Fecha con significado en la religión católica

¡Tradiciones vivas! “Inocente palomita que te dejaste engañar”, es la frase más escuchada; es el único día del año en que los errores se convierten en risas; sí, el Día de los Inocentes .

Estela Durán, una turista en Colima, le cuenta a cámaras y micrófonos de TV Azteca que:“Siempre ha pasado por desapercibido yo no me ha tocado, pero si hay que estar prevenidos para ver qué broma le vamos a preparar a los amigos”.

La celebración del Día de los Santos Inocentes será este 28 de diciembre. Está repleta de risas y bromas, siendo una fecha destacada para tales propósitos. Alertamos sobre posibles travesuras. @Marcia_Colima nos cuenta más en #HechosSábado pic.twitter.com/95ilLRJygw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2024

Por su parte, Yolanda Aburto revela que: “Normalmente, acostumbro hacer bromas, bueno ahora ya vez que todo es por WhatsApp y todo eso y ahora ya sabes, mandas un mensaje simpático y ya, pero si, el Día de los Inocentes, si se acostumbra las bromas pregúntele a mis hijos y verás que no falta”.

El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una festividad en la que suele realizarse bromas y chistes a familiares y amigos.

¡Tradiciones que forman parte de nuestras raíces! “Cuando me acuerdo si, si las hago. Me gusta. Me gusta, me gusta hacerlas. Depende. Dependiendo la persona le digo, sabes que, préstame dinero lo más común y esa es la broma. Te prestan y si ya cayó es inocente...”

En este día se suele hacer bromas o maldades; todo en un ambiente de diversión y respeto: “Espero que no me sorprendan porque no sabría diferenciar entre si es broma o verdad y por eso caigo”, dice Grecia Hollos, una turista en Colima. Así que ya lo sabe; que no lo sorprendan con alguna “inocentada”.

Origen del Día de los Santos Inocentes

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre en México, tiene un origen profundamente arraigado en la historia bíblica y se ha transformado con el tiempo en una jornada de bromas y humor.

En este día conmemora la matanza de los niños menores de dos años en Belén, ordenada por el rey Herodes para eliminar al recién nacido Jesús, quien era considerado el “rey de los judíos”.

Aquella tragedia, que marcó a los primeros mártires cristianos, inicialmente se recordaba con solemnidad y tristeza; sin embargo, a lo largo de los siglos, la conmemoración del Día de los Santos Inocentes evolucionó.

Durante la Edad Media, las festividades comenzaron a incorporar elementos festivos y de humor, inspirándose en celebraciones como las Saturnales romanas, donde se permitían ciertas “licencias”, como bromas. Así, el 28 de diciembre se convirtió en un día donde las bromas son bienvenidas y esperadas.