En México existen 20 mil embalsamadores: Día de Muertos 2022

El Día de Muertos 2022, además de celebrar a nuestros difuntos, es un buen momento para reconocer el trabajo de las personas que suelen estar cerca de la muerte cada día y que en ocasiones, la hacen lucir tranquila y hermosa.

Al igual que los sepultureros, el tanatopractor, mejor conocido como embalsamador, es una de las profesiones poco conocidas en nuestro país, y son los que se encargan de evitar la descomposición de un cuerpo para que este sea velado.

De acuerdo a expertos, en México existen alrededor de 20 mil personas que se dedican a esta actividad, la mayoría de ellos labora en las casi 6 mil funerarias que existen en México.

¿Qué hace un embalsamador? ¡Descúbrelo!: Día de Muertos 2022

¿Qué hace un embalsamador?

El embalsamador es aquel profesional que ejerce la tanatopraxia, es decir, el conjunto de prácticas que se realizan en una persona fallecida para su higienización, conservación, embalsamiento, reconstrucción y cuidado estético.

Para evitar la descomposición del cuerpo, el embalsamador, le proporciona a la persona fallecida una inyección con distintos químicos como alcohol, glicerol y formalina, para ralentizar el proceso de putrefacción y evitar algún incidente al momento de la velación.

Un embalsamador gana alrededor de 7 mil pesos mensuales; esta especialidad se puede estudiar en las facultades de Medicina o en instituciones de disciplina forenses.

Ser embalsamador es considerado un trabajo de alto riesgo

Además de ser una profesión poco conocida en México, el ser embalsamador, se considera un trabajo peligroso, ya que de no utilizar las protecciones necesarias se pueden contraer algunas enfermedades.

De acuerdo a algunos embalsamadores, aseguran que fueron héroes durante la pandemia por Covid-19 que se vivió en México y el mundo, ya que muchos de sus compañeros murieron contagiados por este virus durante su trabajo.

Un embalsamador es una profesión en la cual se tiene que desarrollar mucha empatía hacia la muerte, pues se conviven con ella todos los días.

“Un embalsamador no se hace de un día para otro, es constancia, es compromiso (…) A mí en lo personal me encanta mi trabajo, es muy grato para mí que a pesar de que mucha gente no sabe quiénes somos, y escucho “hay es que lo dejaron muy bien, se ve muy tranquilo”, eso para mí es grato (…) Es gratificante que reconozcan tu trabajo”, exclamó una embalsamadora en entrevista para Fuerza Informativa Azteca.