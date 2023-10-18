¡Se acerca el Día de Muertos! Catrinas de papel inundan los mercados de México

FIA | La figura de la Catrina fue una creación del Maestro José Guadalupe Posada en 1910

FIA | Esta figura ha inundado los mercados de toso México por Día de Muertos 2023

FIA | El precio de las Catrinas va desde los $100 pesos hasta los $2 mil 400 pesos mexicanos

FIA | Existen varios tipos y modelos de Catrinas , hechas con distintos materiales

FIA | Están hechas de distintos materiales; el proceso para armarlas pueden tardar algunas semanas

FIA | Son una muestra del enorme talento de las miles de manos mexicanas que realizan este trabajo artesanal

FIA | Las Catrinas son uno de los símbolos más representativos de todo México

La Catrina es uno de los símbolos más representativos de México, y a casi dos semanas de las celebraciones del Día de Muertos 2023, estas figuras ya han conquistado todos los mercados del país.

Además de ser un símbolo cultural importante, las catrinas de papel representan el enorme talento y la creatividad de miles de manos mexicanas que realizan este trabajo artesanal, un labor que ha ido generación tras generación.

“Yo fui la primera (…) Y después como todo, dicen que a l tierra que fueres, haz lo que vieres, y ya después los demás compañeros empezaron a vender”, explicó Reina García, una comerciante de Catrinas en entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué materiales se utilizan para hacer las catrinas?

De acuerdo con algunos comerciantes, las catrinas están hechas de distintos materiales, por lo que el proceso para armar estas figuras pueden tardar unas cuantas semanas, pero ¿Qué materiales se utilizan?

Papel kraft.

Papel mache.

Periódico con engrudo.

Cartoncillo. Migajón.

Recordemos que en México la cartonería se ha utilizado desde el Virreinato en las fiestsa religiosas que se hacían en aquella época.

¿Cuánto cuestan las catrinas de papel?

¡Hay para todos los gustos! Existen distintos tipos y modelos de Catrinas, por lo que las piezas pueden tardar hasta dos semanas en estar listas, pero ¿Cuánto cuestan estas emblemáticas figuras?

Para este año, el precio de las famosas Catrinas van desde los cien pesos hasta los 2 mil 400 pesos mexicanos, todo depende del lugar en el que se adquiera la figura.

Recordemos que el precio de las catrinas dependerá de distintos factores como el tamaño, los modelos, así como los detalles que tengan las figuras y la demanda que tengan.

¿Cuál es la historia de la famosa Catrina?

La figura de la Catrina fue una creación del Maestro José Guadalupe Posada en 1910, y a lo largo de los años su imagen se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura mexicana.

¡Donde hay muerte hubo vida! En México, la Catrina representa la parte positiva de la muerte, pues las y los mexicanos lo han asociado con una celebración a la vida de las y los seres queridos que ya partieron, honrando su tiempo en el plano terrenal.