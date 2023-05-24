¿Cuáles son las propuestas de los candidatos de Coahuila por el Día del Estudiante?

Este día, 23 de mayo, se celebra el Día del Estudiante en México, por lo que los candidatos de las Elecciones Coahuila 2023, no dejaron pasar la ocasión y se hicieron presente en sus redes sociales, mostrando su apoyo a todos los estudiantes que buscan un mejor futuro a través del estudio

De igual forma, los candidatos le recordaron a la juventud coahuilense las propuestas y el compromiso que tienen con ellos en materia de educación.

¿Qué es lo que dijo el candidato para Elecciones Coahuila 2023, Manolo Jiménez, este Día del Estudiante?

En el marco del día del estudiante, el candidato por la “Alianza ciudadana por la seguridad", Manolo Jiménez, aprovecho para mandarle una felicitación a todos los estudiantes coahuilenses, pues asegura son el futuro del estado.

De igual forma, recordó las propuestas que ofrece para ellos, como el proyecto de las súper becas, así como el ampliar la oferta educativa en el estado.

¿Cuáles son las propuestas del candidato Manolo Jiménez, en educación para las Elecciones Coahuila 2023?

A lo largo de su campaña electoral, el candidato ha hecho hincapié en la siguientes propuestas:



Programa de “Súper becas” para que los jóvenes más aplicados estudien en la entidad o en el extranjero.

Impulsar carreras del futuro: Con profesionistas altamente calificados en "carreras del futuro", como la robótica, la ciberseguridad y la programación.

¿Qué es lo que dijo el candidato para Elecciones Coahuila 2023, Lenin Pérez Rivera, este Día del Estudiante?

El candidato por la "Alianza Salvamos Coahuila”, Lenin Pérez, de igual forma se hizo presente para felicitar a los jóvenes estudiantes, y mencionó que dentro de sus propuestas se encuentran:



El impulsar mejores condiciones de estudio.

Creación de la subsecretaría de la salud mental para atender a las personas con enfermedades como la depresión.

Más oportunidades para los jóvenes.

De igual forma, el candidato a la gubernatura de Coahuila, se reunió con miembros del Consejo Cívico de Instituciones en Coahuila, para firmar el compromiso de apoyar la iniciativa de inclusión que están impulsando dirigido a los planteles educativos y a la Secretaría de Educación.

Lenin Pérez aseguró que para el, siempre será una prioridad la educación, ya que es una palanca de desarrollo permanente para todas y todos.

¿Qué es lo que dijo el candidato para Elecciones Coahuila 2023, Armando Guadiana este Día del Estudiante?

Por su parte, el candidato abanderado por Morena, Armando Guadiana, asistió el día de ayer al Tec de Monterrey, campus Laguna, donde aseguró que los jóvenes son los protagonistas de esta elección.

Sin embargo, el abanderado de Morena siempre ha reiterado las propuestas a favor de los estudiantes en materia de transparencia, retención de talento, desarrollo económico e infraestructura urbana.