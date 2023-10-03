¿Por qué el Día del Novio se festeja el 3 de octubre regalando flores azules?

A pesar de que no es una fecha oficial, el Día del Novio se ha convertido en una celebración muy popular en México y en otras partes de Latinoamérica, y ocurre el primer martes de octubre.

El Día del Novio surgió a través de redes sociales, por lo que miles de personas aprovechan este día para demostrarle a su pareja lo mucho que la quieren y valoran, pero ¿Por qué se regalan flores azules este día?

¿Por qué el 3 de octubre es el Día del Novio?

A pesar de que el origen del Día del Novio se remonta al año 2014 con la llegada del movimiento #NationaBoyFriendDay, fue hasta el 2016 cuando esta fecha tomó más fuerza y se celebró por primera vez.

En los últimos años el Día del Novio ha ido ganando bastante popularidad, por lo que muchas parejas comparten videos, mensajes y fotografías, destacando el amor y cariño que tienen por sus compañeros de vida.

¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?

Así como la tradición de las famosas “flores amarillas”, en el Día del Novio, los hombres suelen recibir flores azules por parte de sus parejas, pero ¿Qué significa este regalo?

Cuando se obsequian flores azules el Día del Novio, esto quiere decir que la persona es especial y que existe un vínculo de confianza, además tiene como objetivo transmitir su gratitud por todo el apoyo que la pareja ha recibido por parte de él.

Por lo general, el color azul, se asocia con el amor, la lealtad y la confianza, por lo que regalar flores azules se convierte en un obsequio significativo para expresar estos sentimientos.

¿Cuándo es el Día de la Novia?

Así como existe una fecha para celebrar el Día del Novio, también existe un día para celebrar el Día de la Novia, el cual se lleva a cabo el 1 de agosto de cada año; la elección de este día no corresponde a algún acontecimiento en particular.

