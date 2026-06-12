Del K-pop a la ópera: así nació “DNA”, el himno oficial de la Copa Mundial 2026

La música y el futbol tienen algo en común: ambos son capaces de reunir a millones de personas alrededor del mundo sin importar idiomas, fronteras o diferencias culturales. Hoy más que nunca es claro que este deporte une naciones, sociedades, enemigos y ¿por qué no iba a unir músicos disímbolos?

Esa es precisamente la esencia de "DNA", el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reúne a artistas de géneros completamente distintos en una misma producción.

¿Quiénes participan en la canción oficial del Mundial 2026?

La canción destaca por una combinación poco habitual en la industria musical, pero que refleja la diversidad que caracteriza al Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los nombres que más llama la atención en el proyecto es el de Andrea Bocelli, considerado una de las voces más reconocidas de la música clásica a nivel internacional.

El cantante italiano comparte créditos con el productor francés David Guetta, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y la estrella del K-pop EJAE, creando una mezcla musical que busca representar la unión de culturas.

“La propuesta vino de Gianni Infantino y por supuesto, fue recibida por mí con gran alegría, porque soy un gran aficionado al futbol; siempre lo he sido” aseguró el tenor.

Estilos desiguales que forman la esencia del Mundial 2026

Aunque su carrera está estrechamente ligada a la ópera y la música clásica, Bocelli aseguró que siempre ha mantenido interés por explorar nuevos sonidos.

El artista recordó que durante su juventud interpretó canciones populares de distintos géneros, experiencia que le permitió adaptarse a proyectos alejados de su repertorio habitual.

Incluso reveló que disfruta experimentar para producir música electrónica desde casa. A pesar de ello, dejó claro que su principal pasión continúa siendo la ópera, género que lo ha convertido en una figura mundial.

El futbol, la pasión que inspiró a Andrea Bocelli

Más allá de la música, Bocelli reconoció que su vínculo con el futbol influyó en su decisión de participar en "DNA".

El tenor considera que se trata de uno de los deportes más atractivos para seguir a través de la televisión y destacó el papel que han tenido las transmisiones en la expansión global del futbol.

Como italiano, señaló que el balompié forma parte de la identidad cultural de su país y que millones de personas lo viven con una pasión comparable a otras tradiciones profundamente arraigadas.

"DNA", una canción que refleja el espíritu del Mundial 2026

La colaboración entre Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE busca representar la diversidad cultural que caracteriza a la Copa del Mundo.

Con una mezcla de géneros, idiomas y estilos musicales, "DNA" se perfila como uno de los temas más representativos del Mundial 2026, un torneo que tendrá como sede a tres países y que promete reunir a millones de aficionados alrededor del planeta.

Tal como ocurre en la cancha, la canción demuestra que el futbol tiene la capacidad de unir mundos que parecían completamente distintos.