VIDEO: Así captaron rayos rojos en el cielo del Tíbet; ¿qué son?

En el Tíbet, un fotógrafo logró captar un impresionante video donde se ven rayos rojos en el cielo nocturno. Este fenómeno, llamado en inglés red sprites, es más común de lo que podría pensarse.

¿Qué son los red sprites y por qué aparecen en el Tíbet?

El 26 de mayo de 2026, Dong Shuchan, astrofotógrafo chino, logró captar los espectros rojos que iluminaron el cielo rojo tibetano. No obstante, aunque este peculiar fenómeno dura apenas unos milisegundos, al grabarlo a cámara lenta con 120 fotogramas por segundo es posible apreciarlo.

El fotógrafo especializado aseguró que logró tomar la imagen cerca del lago Puma Yumco en Shannan, Xizang, a una altitud de 5 mil metros sobre el nivel del mar.

Esta no es la primera vez que el fotógrafo capta este fenómeno. Al menos desde el año 2021 comparte fotografías de peculiares sucesos en el cielo, como un “anillo dorado” en el cielo nocturno, generado por un eclipse anular de sol.

Los red sprites son formalmente conocidos como eventos luminosos transitorios (TLE, por sus siglas en inglés). Estos son emisiones de luces breves, pero poderosas, generadas en la ionosfera.

El fenómeno de los duendes rojos: ciencia y altitud

Estos han sido reportados desde hace siglos; incluso pilotos de avión los han detectado. Esto sucede debido a que rayos positivos impactan el suelo y crean un campo eléctrico que se extiende hasta la atmósfera, a unos 50 a 90 kilómetros sobre el suelo.

El tono rojo se debe a la excitación de átomos de nitrógeno en el aire.

De hecho, en la meseta del Tíbet, al norte del Himalaya, este tipo de tormentas eléctricas (también conocidas como “duendes rojos”) son comunes, debido a los grandes cambios de altitud en la zona y la agitación del aire húmedo que crea nubes.