Danzantes aztecas brillan en la inauguración del Mundial 2026 con su tradición ancestral; el significado del copilli y otros elementos

Los ojos del mundo entero se posaron sobre la cancha del Estadio Ciudad de México durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más allá de la espera por el primer partido, el momento cumbre y más emotivo de la jornada llegó con la presentación de los danzantes aztecas. Al ritmo del huehuetl y el caracol marino, compartieron con el mundo la riqueza del patrimonio cultural de la nación y aquí te decimos lo que significa.

El evento no solo funcionó como un homenaje al pasado prehispánico, sino como una ventana para proyectar los elementos más profundos de la herencia mexicana.

¿Qué significan el copilli y los demás elementos en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

La banda mexicana de rock, Maná, fue la que inició el espectáculo en la inauguración con la canción "Oye, mi amor", mientras los danzantes en el escenario daban un reconocimiento a la cultura mexicana y las raíces prehispánicas.

El elemento que más llamó la atención de la audienci fue el uso del copilli, que en náhuatl significa "corona", un elemento filosófico que hace referencia a la conciencia florecida. De acuerdo con información oficial, esta pieza dista mucho de ser un simple adorno folclórico, pues posee un trasfondo intelectual y místico muy elevado dentro de la cosmogonía mexica.

Lejos de ser una prenda común, en la antigüedad el copilli estaba destinado a aquellos guerreros que tenían la capacidad de comprender la naturaleza terrenal y la prioridad espiritual. Ningún traje ceremonial azteca está completo sin sus elementos de percusión corporal. En los tobillos, los danzantes portaron los ayoyotes o chachayotes, que son sartas de nueces secas del árbol Cascabela thevetia.

Otro de los elementos que más llamaron la atención fue el vestido de la cantante Lila Downs el cual era un tejido chiapaneco y totalmente blanco. En el México prehispánico, la pigmentación de las telas poseía un valor estrictamente jerárquico y astronómico; en este caso, el color sin teñir está asociado a la pureza, el amanecer y la luz. La cantante interpretó sus temas alternando el mixteco, el náhuatl y el zapoteco, tres de las lenguas nativas más importantes del país.