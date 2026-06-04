VIDEO: ¡Ni el “Principito” se salva! Andrés Guardado casi pierde su vuelo y ofrece 500 pesos para llegar de emergencia a otra terminal

Lo que parecía ser un traslado rutinario dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en una historia difícil de olvidar para un conductor de aplicación. En cuestión de minutos, pasó de dejar a un pasajero en la Terminal 1 a convertirse en el improvisado salvador de uno de los futbolistas más reconocidos de México, Andrés Guardado, quien debutó en Atlas.

La escena ocurrió cuando el exseleccionado nacional se acercó al conductor con evidente prisa para poder llegar a la Terminal 2.

Sin rodeos, Guardado lanzó una propuesta poco común y que a más de uno le llenaría el ojo, le preguntó al conductor si podía llevarlo de una terminal a otra y le ofreció 500 pesos por el trayecto.

Guardado toma taxi a la terminal 2, ¿por qué?

Ya instalado en el vehículo, el exfutbolista explicó la razón de su apuro. Según relató, una conexión previa se había complicado debido a retrasos en los vuelos y a la falta de funcionamiento del transporte interno que conecta ambas terminales.

La situación se volvió aún más estresante porque parte de su equipaje ya había sido documentado en el vuelo que originalmente tenía previsto abordar. Mientras intentaba reorganizar su itinerario, el tiempo corría en su contra.

Durante el breve recorrido, Guardado compartió que, pese a los contratiempos, mantenía la esperanza de llegar a su destino, incluso si sus maletas terminaban siguiendo una ruta distinta.

Imagínate ser conductor de Uber y que te salga un viaje y es el mismísimo Andrés Guardado a punto de perder su vuelo 😱 pic.twitter.com/Q6XbWIRNyQ — Magic Fútbol (@magicfutbool) June 3, 2026

Conductor de aplicación descubre que lleva a Andrés Guardado

La sorpresa llegó cuando el conductor comenzó a observar con más atención a su pasajero. Lo había ayudado sin reconocerlo, pero conforme avanzaban por el trayecto, la familiaridad del rostro empezó a hacer sentido.

Finalmente se animó a preguntarle directamente si era Andrés Guardado, quien rapidamente afirmó que se trataba de él, la reacción del conductor no se hizo esperar al asegurar que nadie creería que viajó con el.

El traslado entre terminales duró apenas unos minutos, pero dejó una experiencia que seguramente el conductor recordará durante mucho tiempo.

