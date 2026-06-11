¿Cuánto durará la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules? El horario oficial de la ceremonia hoy 11 de junio

¡Termina la cuenta regresiva! La Ciudad de México está lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espectáculo de talla internacional que contará con la participación de Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules, pero ¿a qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 y cuánto durará el show? En Azteca Noticias te damos toda la información.

El espectáculo dará inicio a una de las temporadas deportivas más esperadas por millones de personas alrededor del mundo.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

¡Qué no se te pase la hora! La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará a las 11:30 horas de este jueves 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, iniciando con el show de Belinda, Shakira y Los Ángeles Azules.

La cantante colombiana podría interpretar en vivo "Dai Dai", el tema oficial del torneo, acompañada de la cantante Burna Boy.

Sigue todas las noticias EN VIVO de lo que ocurre en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX minuto a minuto

¿Cuánto dura el show de inauguración del Mundial 2026?

El show de inauguración del Mundial 2026, el que contará con la participación de distintos artistas hispano hablantes, tendrá una duración de aproximadamente 16 minutos y medios.

Se espera que el espectáculo comience a las 11:30 horas y termine alrededor de las 12:05 horas, dando entrada al encuentro inaugural entre México y Sudáfrica que arrancará a las 13:00 horas de este jueves.

La presentacióm inaugural contará con la participación de Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, JBalvin, Lila Downs, Danny Ocean, Tyla, Maná y Alejandro Fernández.

Aquí estamos al millón, ¡porque al cien cualquiera! 💥



Qué honor para nosotros compartir nuevamente con nuestra amiga @belindapop en esta cumbia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. ⚽️💙



¡Ya pueden escuchar #PorElla en todas las plataformas!https://t.co/9WzqEMwBzn pic.twitter.com/2cx4oMGL0M — Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx) April 17, 2026

El partido México vs Sudáfrica que da arranque al Mundial 2026 se tiene programado que inicie a las 13:00 horas y acabaría a las 15:00 horas, del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO la presentación de Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules?

¡No te la pierdas! La inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 se transmitirá completamente gratis y EN VIVO en las pantallas de TV Azteca, por lo que para ver este gran espectáculo, lo único que tienes que hacer es sintonizar Azteca 7.

También podrás verlo desde el sitio oficial de Azteca Deportes o en las aplicaciones de la empresa de telecomunicaciones.

Ahora, si quieres disfrutar de los partidos del Mundial 2026, podrás hacerlo desde los canales oficiales de Azteca Deportes, los cuales transmitirán 32 juegos de manera gratuita y totalmente EN VIVO.

