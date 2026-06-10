Viaje de 5 minutos le cuesta una fortuna: Pasajero paga 12 mil pesos tras tomar un taxi en México; el modus operandi de la nueva estafa

"¿Qué demonios?". Un viaje de 5 minutos se convirtió en una pesadilla para un pasajero en calles de México al terminar pagando más de 10 mil pesos por un trayecto realmente corto; el caso encendió las alarmas sobre una posible nueva modalidad de estafa, pero ¿cuál es el modus operandi?

Taxista en Monterrey cobra 12 mil pesos a turista japones: Así fue

En redes sociales, un visitante extranjero, proveniente de Japón, narró la horrible experiencia que vivió al tomar un taxi para recorrer un tramo de alrededor de 5 minutos en las calles de Monterrey.

Al terminar el trayecto, el visitante decidió pagar el servicio de taxi con su tarjeta, aseguró que sintió algo extraño y al revisar el cobro, se dio cuenta que le cobraron 12 mil pesos.

El usuario no brindó más detalles sobre el robo que acababa de vivir; sin embargo, aseguró sentirse indignado por el cobro excesivo de un trayecto de 5 minutos.

"En México pague el taxi con tarjeta, sintiendo algo sospechoso, revisé el detalle: Me cobraron 12 mil. (Distancia recorrida: 5 minutos) ¿En serio, qué demonios?", contó el japones a través de redes sociales.

La publicación rápidamente se viralizó, alcanzando millones de 'me gusta' y comentarios de indignación.

"Ayer fue impactante": Turista japones asegura que el robo le dejó un aprendizaje

Horas más tarde, el japonés, quien al parecer es un creador de contenido reconocido en su país, comentó que el robo le había dejado un mal sabor de boca; sin embargo, se encontraba bien y listo para disfrutar de su primer partido del Mundial 2026.

El turista aseguró que su experiencia con el taxista lo dejó impactado y frustrado, ya que el costo había sido demasiado alto.

"Ayer fue impactante y demasiado frustrante, pero también sirvió de aprendizaje (...) Especialmente el uso de Uber y el tener efectivo a mano", explicó en sus redes sociales.

¿Qué dicen las autoridades sobre el cobro excesivo en Monterrey?

Hasta el momento, las autoridades de Monterrey no han dado algunas declaración respecto a este tema, por lo que se desconoce su postura o si se tomarán medidas en contra del taxista que estafó con más de 10 mil pesos al creador de contenido japones.