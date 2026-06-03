Subasta millonaria: la medalla de Pelé y camisetas históricas del Mundial, a la venta

A casi una semana de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, una casa de subastas en Londres, Inglaterra, organizará una subasta masiva de artículos de la historia de los mundiales, entre los que destaca la medalla de campeón otorgada a Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, en 1958.

La colección abarca objetos desde el primer Mundial de 1930 hasta la edición de 2018, e incluye medallas, camisetas usadas en partidos y camisetas suplentes de algunas de las jornadas más recordadas en la historia del fútbol.

Joyas históricas del Mundial: la medalla de Pelé de 1958 y reliquias de leyenda

La pieza más valiosa es la medalla de Pelé correspondiente al torneo de 1958. También se exhibe la medalla ganadora del primer Mundial de 1930 y medallas de campeones hasta la edición de 2018 realizada en Rusia.

Además, entre los lotes aparecen artículos vinculados a figuras legendarias como Gordon Banks, cuyo uniforme está relacionado con la recordada actuación frente a Brasil en 1970.

Camisetas emblemáticas: de la final de 1966 a la era de Maradona

La subasta reúne camisetas usadas en partidos decisivos. Destacan la roja con el número 7 de Alan Ball de la final de 1966, cuando la selección de Inglaterra venció 4-2 a Alemania, y la camiseta suplente de Martin Peters de ese mismo partido.

También se ofrecen la camiseta de Diego Maradona de 1990 y la de Peter Shilton del Mundial de 1986, ligada al duelo Argentina-Inglaterra.

Expectativas de venta ante el inicio del Mundial 2026

David Convery, responsable de memorabilias deportivas en la casa de subasta Budds, explicó que esperan un interés global masivo, mayor que en subastas previas. Recordó que la última subasta tuvo ofertas desde 52 países.

“Pero, por supuesto, este es un año de Mundial. Está en Estados Unidos, Canadá y México, así que esperamos un interés enorme a nivel global por la colección”, relató a la agencia de noticias Reuters.

La casa de subastas incluye además una medalla de cada Mundial desde 1930 hasta 1976 y asegura contar con camisetas de todas las selecciones que jugarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.