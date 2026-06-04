¿Es peligrosa? Extraña espuma cubre avenida de Aguascalientes y provoca alarma entre vecinos

Una peculiar escena llamó la atención de automovilistas y vecinos de Aguascalientes luego de que una extraña capa de espuma blanca cubrió parte de la avenida Gabriela Mistral, que de inmediato provocó una serie de dudas y hasta preocupación entre los residentes.

Decenas de fotografías y hasta videos comenzaron a circular en redes sociales en donde rápidamente se hicieron virales además de que muchos usuarios se cuestionaron si se trataba de contaminación, algún derrame químico e uinlcuso si existía riesgo para la salud; en Azteca Noticias se detallamos lo sucedido.

¿Es grave? Esto es lo que debes saber sobre la espuma que apareció en la avenida Gabriela Mistral en Aguascalientes. 😱🫧🚨 https://t.co/cDWuT9Mnsr — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) June 4, 2026

¿Por qué apareció espuma en la avenida Gabriela Mistral de Aguascalientes?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, la espuma tuvo origen en la zona del arroyo “Los Arellano”, además, explicaron que el fenómeno fue provocado por el aumento en el flujo del agua, luego de las recientes lluvias; esto se combinó con la fricción y el choque de las corrientes en distintos puntos del cauce.

El proceso genera burbujas de manera similar de lo que ocurre cuando se agita agua con jabón. Aunque en este caso se trata de un fenómeno físico relacionado con el movimiento del agua y la materia orgánica presenta en el arroyo.

¿La espuma representa un riesgo para la población de Aguascalientes?

Las autoridades locales señalaron que hasta el momento el espuma no representa un peligro para los habitantes y explicaron que este tipo de formación suele disiparse de manera natural conforme el agua continúa su recorrido y cambia la intensidad de la corriente.

La espuma blanca observada durante la mañana de hoy jueves, comenzó a reducirse gradualmente con el paso de las horas y sin que se reportan afectaciones a la salud o incidentes relacionados. El fenómeno llamó la atención debido a la gran cantidad de espuma acumulada y a su aspecto poco habitual, especialmente en una zona urbana con considerable circulación vehicular.