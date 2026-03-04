Crisis de obesidad en México: ¿Qué pasa con los tratamientos y programas de atención?

El panorama de la salud pública en México atraviesa un momento determinante debido a que aproximadamente el 75 por ciento de los adultos en el país enfrentan cuadros de sobrepeso u obesidad. Esta condición, que deteriora profundamente la calidad de vida de los ciudadanos, presenta cifras alarmantes especialmente en el sector masculino.

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Salud Pública, durante los últimos 23 años el incremento más severo en los índices de obesidad ocurrió en hombres adultos, registrando un alza del 78 por ciento.

El 75% de los adultos en México sufre de sobrepeso u obesidad

A pesar de la magnitud de esta crisis sanitaria, el 4 de marzo, Día Mundial contra la Obesidad, transcurre entre decisiones gubernamentales que han generado controversia. El año pasado, las autoridades federales determinaron la cancelación del programa específico dedicado a la atención de la obesidad.

La justificación oficial para esta medida fue la integración de dicha estrategia dentro de un esquema más amplio denominado Política de Prevención y Control de Enfermedades. No obstante, esta transición ha provocado preocupación entre la comunidad médica y los especialistas.

Los expertos advierten que la desaparición de un programa enfocado podría limitar el acceso a tratamientos modernos y de última generación. Estos medicamentos no solo permiten una reducción de peso bajo protocolos de seguridad, sino que son fundamentales para mitigar complicaciones colaterales.

Cancelación de programas de atención a la obesidad genera controversia y preocupación

De acuerdo con el médico internista Hugo Rodillo, la utilización de estas terapias debe verse como una inversión necesaria, ya que resulta financieramente más viable tratar a un paciente de forma temprana que costear procedimientos complejos como cateterismos o sesiones de hemodiálisis derivados de daños crónicos.

Las secuelas de la obesidad son variadas y, en múltiples casos, pueden resultar mortales. Entre los riesgos principales se encuentran la hipertensión, el aumento en los niveles de colesterol, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Asimismo, los pacientes están expuestos a sufrir infartos cerebrales, daños permanentes en los riñones, afectaciones en las articulaciones y dificultades severas para concretar un embarazo.

Adoptar estilos de vida saludables es crucial para combatir la obesidad y sus complicaciones

Testimonios como el de Juana, una empleada de 32 años, ilustran el impacto cotidiano de la enfermedad. Tras el periodo de la pandemia, Juana experimentó un refugio emocional en el consumo de alimentos dulces debido a cuadros de ansiedad, lo que resultó en un aumento de 15 kilos en poco tiempo. Este incremento de peso se tradujo inmediatamente en fatiga al realizar actividades básicas como caminar, subir escaleras o simplemente permanecer de pie por periodos prolongados.

Ante este escenario crítico, el llamado en este Día Mundial contra la Obesidad se centra en la importancia de adoptar estilos de vida saludables y en la necesidad urgente de buscar apoyo con especialistas calificados. La detección oportuna y la aceptación de la enfermedad son pasos fundamentales para iniciar un proceso de recuperación y evitar que la estadística de mortalidad siga en ascenso en el territorio nacional.

