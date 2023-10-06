¿Por qué se celebra el 6 de octubre el Día Mundial de la Sonrisa y qué significa?

La celebración del Día Mundial de la Sonrisa inició en 1999, cuando se estableció que, para contagiar de alegría y felicidad a todo el mundo, esta fecha se conmemoraría cada primer viernes de octubre, pero, ¿a qué se debe?

¡No es solo una expresión! En 2023, el Día Mundial de la Sonrisa se celebra el 6 de octubre, y para que no te quedes sin celebrar, aquí te contamos los beneficios de festejar a lado de tus seres queridos.

¿Por qué el Día Mundial de la Sonrisa se celebra el 6 de octubre?

La fecha nació gracias al artista comercial estadounidense Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face (1963): una representación esquemática de una cara sonriente.

Harvey Ball estableció la fecha con la finalidad de llevar alegría y felicidad a otros, al menos durante 24 horas, pues creía que su creación se había comercializado demasiado y quería dedicar un día a sonrisas genuinas y actos de amabilidad.

Desde entonces, la Fundación Harvey Ball World Smile continúa promoviendo el mensaje de difundir sonrisas y bondad en todo el mundo.

Harvey Ball fue el creador del símbolo iconográfico Smiley Face|World Smile Foundation

Beneficios de sonreír para la salud

¿Qué mejor que celebrar el Día Mundial de la Sonrisa y a la par recibir múltiples beneficios para nuestra salud? Pues este gesto va mucho más allá que una simple expresión, porque sonreír puede traer más frutos de los que crees, como:



Reduce el estrés: El cerebro interpreta directamente que estás feliz, por lo que libera endorfinas, serotonina y otros analgésicos naturales que mejoran la sensación de bienestar. De igual forma, ayuda a reducir la sensación de dolor en nuestro cuerpo.

Mejora tu salud cardiovascular.

Optimiza tus defensas.

Más allá de la salud física, esta expresión nos facilita el ganar protagonismo en diversas situaciones cotidianas de carácter social. De acuerdo con un estudio realizado por Smile Direct Club, la sonrisa nos ayuda a:



Agradar a un público (80%)

Conocer a otras personas (79%)

Causar mejor impresión en una entrevista de trabajo (77%)

Frases sobre la sonrisa para dedicar

Así que ya sabes, este viernes 6 de octubre de 2023 es un día para animar a los nuestros y que mejor manera de hacer que con una sonrisa, aunque otras formas de celebrarlo es compartir frases que puedan traer alegría a nuestra vida. Aquí te compartimos algunas de las más populares para dedicar:

