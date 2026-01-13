Hoy es el Día Mundial del Sticker: Descubre el origen del lenguaje digital que conquista chats y emociones

Hoy, 13 de enero de 2026, se celebra el Día Mundial del Sticker, una fecha dedicada a esas imágenes que al más puro estilo de “pegatinas” que conquistan agendas, corazones y las redes sociales que utilizas todos los días. Surgida en la era digital, esta jornada honra la creatividad detrás de los stickers personalizados, desde los clásicos de los 80 hasta los virales que actualmente utilizas en plataformas como WhatsApp y Telegram.

¿Día del sticker? Lo que empezó como una diversión nostálgica se ha convertido en un fenómeno global, con millones de usuarios compartiendo sus diseños en plataformas como Instagram y TikTok, descubre sobre el origen del sticker.

Esto merece ser un sticker para whatsapp pic.twitter.com/iE2SGbvOG2 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) January 6, 2026

¿Qué es exactamente el Día Mundial del Sticker?

Se trata de una conmemoración anual que celebra a la pegatina o sticker como una forma de expresión artística y comunicación. Estas peculiares imágenes, que van desde adhesivos para laptops hasta emojis digitales, representa la unión entre lo analógico y lo virtual.

De hecho, organizaciones como National Geographic Kids lo destacan por fomentar la creatividad infantil, con actividades en escuela de diferentes partes del mundo.

Happy National Sticker Day! pic.twitter.com/PIwEzc63uW — Lisa Cherie (@LisaCherie1) January 13, 2026

Día Mundial del Sticker: ¿cómo surgió esta curiosa celebración?

El origen de esta jornada se remonta al año 2012, cuando la artista estadounidense Mary Engman lanzó un calendario anual de stickers ecológicos.

De hecho, se eligió el 13 de enero porque la fecha coincide con su cumpleaños, transformando una idea personal en un movimiento global mediante las redes sociales. No es casualidad: en esta fecha también se marca el lanzamiento de su primer lote de pegatinas biodegradables, inspiradas en la necesidad de reducir plásticos.

¿Por qué los stickers son tan importantes?

Expertos en comunicación digital señalan que los stickers mejoran la interpretación emocional del mensaje, además de que reducen malentendidos y fortalecen la conexión entre los usuarios. Además, estudios acerca del comportamiento digital indican que los contenidos visuales tienen una mayor tasa de interacción que el texto plano, y los stickers son una prueba clara de ello; además, los stickers se han convertido en:

Herramientas de marketing



Expresiones de identidad cultural



Un nuevo espacio para artistas y diseñadores independientes.

El Sticker va de lo personal a lo viral

Desde memes convertidos en stickers hasta paquetes oficiales de marcas, series y causas sociales, estas imágenes viven más allá de chats privados, ya que inundan las redes sociales, campañas publicitarias y hasta movimientos culturales.

En un mundo donde la comunicación es cada vez más visual, el Día Mundial del Sticker invita a reflexionar: ¿estamos dejando atrás las palabras para hablar con imágenes que lo dicen todo?