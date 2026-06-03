Cómo distinguir si tu placa conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es original

Para que no te quedes fuera de la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, puedes adquirir tu placa conmemorativa, misma que tiene un costo de mil 500 pesos y aquí te damos los datos que debes checar para saber si es original y dónde puedes adquirirla.

Es importante que tomes en cuenta que solo habrá 60 mil matrículas así que corre por la tuya si eres fan de la justa deportiva. No se cobrará la baja ni la alta de la placa, igual para los vehículos nuevos o de otros estados.

¿Cómo distinguir si es original la placa conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El diseño de la placa vehicular conmemorativa de la CDMX para el Mundial de Fútbol 2026 cuenta con los siguientes elementos visuales sencillos de ubicar:

La mascota oficial: En el extremo derecho resalta un carismático ajolote animado que viste la playera verde de la selección mexicana y posa con un balón de fútbol bajo el pie. Lleva un vistoso tocado de plumas prehispánico en tonos verdes, amarillos y rojizos.

Tipografía y Registro: Se lee la leyenda "PLACA CONMEMORATIVA MUNDIAL 2026", mientras que en la parte inferior se identifica la entidad: "CIUDAD DE MÉXICO - TRANSPORTE PRIVADO AUTOMÓVIL".

La franja superior de la placa está adornada con una colorida cenefa repleta de motivos florales, agaves, pequeños ajolotes en tonos rosa mexicano|Gobierno de México

Detalles o adornos: La franja superior de la placa está adornada con una colorida cenefa repleta de motivos florales, agaves, pequeños ajolotes en tonos rosa mexicano, sutiles siluetas de balones y el logotipo oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Sellos de autenticidad: En las esquinas inferiores se integran los escudos oficiales: el Escudo Nacional Mexicano a la izquierda y un sello circular grabado con la temática de "México 2026" a la derecha. En la parte superior también se observa un holograma dorado y un código QR.

Estas placas, de edición limitada y dirigidas exclusivamente a autos particulares, y son tres modelos en colores distintos parta elegir. Quienes tengan una placa vigente podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de mil 500 pesos.

Paso a paso: ¿Cómo obtener las placas conmemorativas?

El proceso de expedición puede gestionarse a través de dos modalidades distintas, adaptándose a las necesidades de cada usuario:

Alternativa digital (A través de internet)

Acceso a la plataforma: Entra al sitio web institucional o ejecuta la aplicación digital oficial de la CDMX.

Carga de archivos: Digitaliza y adjunta la documentación requerida por el sistema.

Liquidación de derechos: Efectúa el pago correspondiente de forma digital.

Método de recepción: Selecciona si prefierea recibir los metales directamente en tu dirección postal o acudir personalmente a retirarlos en las ventanillas de atención.

Alternativa presencial (Acudiendo a oficinas)

Presentación: Acude cualquiera de los centros de atención asignados por la Tesorería.

Cotejo de requisitos: Entrega los documentos solicitados al personal del módulo.

Pago en ventanilla: Haz el depósito del costo del trámite en las cajas habilitadas.

Entrega de materiales: Recibirás al momento tus placas, junto con el engomado y la tarjeta de circulación vigente.

Si cuentas con toda la documentación digitalizada y en orden, completa el registro mediante la vía electrónica te tomará un estimado menor a los 5 minutos.

