¡Revisa tu teléfono! Por esta razón tu celular podría perder WhatsApp a partir en junio 2026

¡Atención, mexicanos! A partir del 1 de junio 2026, algunos celulares podrían perder WhatsApp debido a cambios importantes de la aplicación de Meta; te compartimos los dispositivos afectados y la razón por las que la plataforma podría dejar de funcionar.

Por esta razón tu celular podría quedarse sin WhatsApp

La razón principal por la que algunos celulares podrían perder WhatsApp a partir de junio 2026 se debe a las actualizaciones de la aplicación de mensajería, las cuales dejan de ser compatibles con ciertas versiones de los teléfonos.

Celulares que podrían quedarse sin WhatsApp en junio 2026

¿Estás en la lista negra? A partir del 1 de junio 2026, algunos celulares de México y otras partes del mundo podrían perder WhatsApp; te compartimos la lista de dispositivos afectados.

ANDROID:



One M7.

Desire 500, 300 y 601.

Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530.

Optimus G, Optimus L5, Optimus L7 II, L70, L90.

Moto G primera generación, Moto E primera generación y Moto X primera generación.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II.

Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L y Xperia SP.

Los celulares Android deben contar con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores.

IPHONE:



iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores

Mientras que los celulares iOS deben contar con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de junio 2026, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.