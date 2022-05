Día del Trabajo: Trabajadores marchan en el mundo por mejores salarios

En Francia la jornada estuvo empañada por disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Como otros años al margen de la protesta de los trabajadores, pequeños grupos de radicales, con los rostros ocultos con pasamontañas, destrozaron moviliario urbano y haciendo pintas y afectaciones en locales comerciales y bancos.

Graffiti reading “Paris get up” and “death to the capital” are seen on the shutters of closed shops, as French CRS riot police gather during the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier