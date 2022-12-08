Guatemala celebra tradición cristiana de “Quema del Diablo”

Los habitantes de Ciudad de Guatemala dieron el pistoletazo de salida a la Navidad celebrando una tradición cristiana centenaria conocida como la "Quema del Diablo".

Todos los años, los guatemaltecos encienden hogueras para quemar efigies del diablo y trastos domésticos como símbolo de purificación antes de la festividad católica de la Inmaculada Concepción.

Este año, una figura del diablo hecha de cartón sostenía un tridente en la mano y personas con máscaras del diablo bailaban a su alrededor.

El acto marca el inicio de las fiestas navideñas en el país centroamericano y se celebra desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Los juerguistas suelen quemar diablillos hechos de alambre y decorados con papel de seda rojo y negro, pero en algunos barrios se queman diablos gigantes de hasta 3,4 metros de altura y a veces vestidos con ropas viejas.

Así se vive la quema del Diablo desde la colonia Arrivillaga, ubicada en la zona 5 capitalina, decenas de vecinos y visitantes disfrutan del espectáculo.



Vía: @MarlonH_of pic.twitter.com/BAwtA9dcwU — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) December 8, 2022

La tradición se ha convertido también en una oportunidad para que la gente limpie sus casas y arroje a las hogueras papeles viejos, muebles y otros enseres no deseados. También se encienden petardos como señal de que las celebraciones navideñas están en marcha.

Antes de la quema, las autoridades municipales lanzaron una campaña de concienciación entre la población para evitar daños a la salud por la quema de plásticos y productos químicos durante la popular y ancestral celebración.

