Diálogo de alto nivel será el 9 de septiembre en EUA: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo con el gobierno de Joe Biden el diálogo de alto nivel económico en Washington, Estados Unidos, a la que asistirán funcionarios de Hacienda, Economía y de cancillería.

Me pidió el presidente que se los actualizará, confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente convino con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris va a tener lugar el 9 de septiembre en Washington

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ebrard dijo que las prioridades del diálogo de alto nivel estarán centradas en tratar estrategias comerciales y económicas con Estados Unidos.

Los temas principales de la agenda del diálogo de alto nivel:



Relocalización de las cadenas de suministro.

Mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia.

Cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica.

Infraestructura fronteriza.

Ebrard indicó que por el lado de Estados Unidos participarán funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio y de la Oficina de la Representación Comercial estadounidense.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el diálogo de alto nivel económico no se había llevado a cabo desde 2016, se había suspendido, y que nunca lo encabezan los presidentes de México o Estados Unidos.

Ebrard admitió que la apertura de la frontera no será en un corto plazo, no solo debido a la variante delta si no a otras circunstancias.

Poco después en su cuenta de Twitter, Ebrard escribió: “Me piden precisar quienes asisten al Diálogo Económico de Alto Nivel el 9 de septiembre. Será encabezado,por parte de EU, por la Vicepresidenta Kamala Harris. La delegación mexicana estará encabezada por l@s Secretari@s de Economía y Relaciones Exteriores”.

Eduardo Arellano Félix no será deportado a México mañana: Ebrard

Al ser cuestionado sobre la liberación en Estados Unidos de Eduardo Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que se le cambió el estatus al ex narcotraficante y la razón puede ser porque ya es un testigo protegido.

Se le cambió el estatus, ayer el jurídico nuestro nos notificó esto. Estados Unidos no tiene la obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición de testigo, es lo más probable. Pero si cambiaron el estatus, quiere decir que no va a ser deportado el miércoles.

Al ser cuestionado sobre si Arellano Félix será detenido en México, Ebrard dijo que dependerá de la Fiscalía General de la República.