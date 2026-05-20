“La libertad no debe pedir perdón”; Díaz Ayuso y Nacho Cano defienden el mestizaje

“El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría”, fue el discurso central durante la “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje”, realizada en el Frontón México y en donde se hizo un llamado a defender la libertad frente a los discursos que buscan dividir.

Los participantes, entre quienes estuvieron, la empresaria María Laura Medina de Salinas; el productor Nacho Cano; el historiador, Antonio Cordero, la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidieron en que España, México e Hispanoamérica impulsen más espacios de encuentro donde “la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad”.

Indicaron que aún existen grupos en México mal informados sobre ciertos hechos históricos y que lo más importante es hablar con hechos verificables.

La reflexión giró en torno al mestizaje y al encuentro de dos mundos que dieron origen a gran parte de la identidad cultural de Hispanoamérica.