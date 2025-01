Fox y Calderón son declarados personas non gratas en Venezuela, por criticar la dictadura de Maduro

El régimen del dictador Nicolás Maduro ha declarado personas non gratas a los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón. La medida fue anunciada tras las constantes críticas de ambos líderes hacia las políticas represivas y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela . Sigue leyendo para conocer los detalles de esta medida .

¿Por qué Venezuela declaró a Fox y Calderón personas non gratas?

Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón han condenado las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia en el país sudamericano. Ambos expresidentes han denunciado en diversas ocasiones los abusos del régimen de Maduro .

Fox, conocido por su estilo directo, ha calificado en redes sociales al gobierno venezolano como una dictadura que destruye las libertades fundamentales. Calderón, por su parte, ha señalado las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Esta decisión del régimen venezolano es el reflejo de un intento más de aislarse de críticas por parte de políticos y figuras a nivel internacional.

En total 9 expresidentes latinoamericanos fueron declarados personas “non gratas”

La declaración de personas non gratas no solo prohíbe su entrada a Venezuela; también envia un mensaje a la comunidad internacional, que el régimen de Maduro no tolerará críticas, sin importar su procedencia.

Por si fuera poco, ante la posibilidad de que los expresidentes se sumen Edmundo González Urrutia , para jurar como presidente de Venezuela, se ha pedido tratarlos como una “fuerza extranjera que intenta invadir”, justificando así una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad.

De igual forma, la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró como personas non gratas a otros 7 expresidentes latinoamericanos.

Felipe Calderón mantiene apoyo a Edmundo González Urrutia

Por su parte, Felipe Calderón ha compartido diversos documentos en apoyo a González Urritia. También ha reposteado publicaciones que denuncian el secuestro del yerno del líder opositor venezolano en Caracas, mientras llevaba a sus hijos al colegio.

Vicente Fox, por su lado, solo se ha limitado a compartir en redes sociales la noticia de su veto en Venezuela.