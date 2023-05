“No hay beca": Diego Balleza y las razones por las que el clavadista abrió su Onlyfans

Fuerza Informativa Azteca (FIA) entrevistó al último personaje en levantar la voz debido a la falta de apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Se trata de Diego Balleza, el clavadista olímpico mexicano, quien se volvió tendencia debido a la creación de su cuenta de Onlyfans, con la que ha conseguido equilibrar la ausencia de su beca por ser atleta de alto rendimiento para México.

Durante la emisión de Hechos AM de este viernes 26 de mayo, Balleza fue cuestionado respecto a la situación actual de los apoyos económicos para continuar en su disciplina como clavadista y explicó el motivo principal por el que decidió abrir su cuenta para vender contenido multimedia exclusivo.

“Ahorita hay problemas (con la Conade), pero decidí abrir Onlyfans por dos cosas: No hay beca, no hay sueldo, algo monetario. Sí es pagar la carrera deportiva, pero no vivo de eso, sino de entrenar. Entonces, como no hay ese sueldo, decidí abrir Onlyfans y afortunadamente me ha ido bien”, afirmó el clavadista especializado en plataforma de 10 metros.

¿Qué pasa con la Conade y la Federación Mexicana de Natación?

Al ser cuestionado sobre la situación monetaria que reciben como clavadistas, Diego Balleza afirmó que, por parte del Gobierno Federal, no reciben ningún tipo de retribución económica por el momento.

“Desde enero no percibimos sueldo, son problemas que van ajenos a nosotros los deportistas”, explicó el cuarto lugar olímpico en 10 metros sincronizados. “Yo, como siempre digo, nosotros no debemos meternos en esos asuntos, o involucrarnos, ya que si de por sí, anímicamente nos sentimos mal, imagínate si nos involucramos en temas políticos, pues nos quedamos sin entrenar”.

Y es que quien se ha llevado los reflectores ante esta problemática es Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión y ex medallista olímpica, a quien le dedicó unas breves palabras: "(Le diría) Espero que, de la mejor manera, se resuelvan las cosas, en algún momento se van a resolver, confío en eso”.

¿Con Onlyfans le basta a Diego Balleza para ser atleta de alto rendimiento?

Tras ser cuestionado si con esta iniciativa de vender fotografías y videos exclusivos mediante Onlyfans iba a ser suficiente, Diego Balleza explicó cómo funcionan las becas y los apoyos de la Conade.

“Eso es algo que deben entender. El deporte de alto rendimiento es un trabajo para nosotros. Lo que a nosotros nos dan por tener resultados son las instalaciones, la comida y el hospedaje mientras estamos internados, pero aparte de eso tenemos un sueldo, una beca y no vivimos solo de eso, por eso abrí Onlyfans”.

¿Quién es Diego Balleza, clavadista olímpico mexicano?

Diego Balleza Isaías es originario de Monterrey, Nuevo León. Tiene 28 años y es egresado de la Universidad del Valle de México (UVM), donde estudió Administración de Empresas; sin embargo, en la escena nacional e internacional destaca como clavadista especializado en plataforma de 10 metros y tiene el sueño de convertirse en medallista olímpico.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el regiomontano se quedó a un paso de colgarse la presea de bronce, pues terminó cuarto en los 10 metros sincronizados, por lo que ve en París 2024 una nueva oportunidad de convertirse en medallista, motivo por el que necesita de todos los apoyos posibles para cumplir con su entrenamiento y dieta.

Actualmente, el objetivo deportivo de Balleza es llegar a los Juegos Centroamericanos y luego al Campeonato del Mundo, competencias que lo podrían clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Y bueno, si me llega a ir bien en Onlyfans, pues seguimos ahí", sentenció en la entrevista.