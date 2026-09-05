Fue por tacos y lo atraparon al despertar: así cayó el presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo

Diego Sebastián "N", presunto homicida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue detenido al día siguiente del multihomicidio en Atizapán, Estado de México, donde el músico fue asesinado con su familia, su perrita y una joven que trabajaba para las víctimas.

El probable responsable era socio del tecladista, pues tenían negocios en la renta de inmuebles para hospedaje que eran ofrecidos en internet a través de una plataforma digital.

Ya están en el Penal de Barrientos Diego "N" y Gerardo "N", señalados por la masacre de Atizapán.



Diego "N" es acusado del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez; su esposa embarazada, su hija de 3 años y Aleyda Romero.



La investigación también indaga… pic.twitter.com/5IpDnHIKwl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

Diego Sebastián "N" escapó de la casa y buscó cenar tras el crimen

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que este sujeto fue detenido el 2 de septiembre de 2016 en la zona de La Marquesa.

El multihomicdio de Atizapán se perpetró en un departamento donde vivían las víctimas, ubicado en una torre residencial del Fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda.

Llegó al lugar en un automóvil Kia gris que conducía otro hombre llamado Gerardo "N", quien también fue detenido. El proabable asesino subió por un elevador y pudo entrar al domicilio debido a que la familia lo conocía y se le permitió el acceso.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.https://t.co/ExFnuMtG6p pic.twitter.com/gK0mYiJv60 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Posteriormente, según testigos, Diego Sebastián “N”, habría acudido a un conocido restaurante ubicado en la Avenida Mixcoac en la Ciudad de México (CDMX) para comer tacos, sin embargo, como ya no había servicio, se fue con rumbo a la colonia Del Valle.

Agentes comenzaron a buscarlo y lo aprehendieron a las 09:25 horas del 2 de septiembre en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco.

¿Quién es el segundo detenido tras el asesinato de Jonathan Meléndez?

Los agentes detuvieron a un segundo presunto implicado identificado como Gerardo “N”, en la calle Bosque de los Cipreses, de la colonia Los Héroes Tecámac, a las 07:47 horas del 2 de septiembre.

El mismo día detuvieron a sus hijos, pero solo fueron aprehendidos por el delito de resistencia de particulares al evitar el arresto y no por su probable participación en el homicidio del tecladista y su familia.

Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo.|FGJEM

¿Quiénes son las otras víctimas del multihomicidio de Atizapán?

Los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, pero los cuerpos de las víctimas fueron encontrados horas más tarde luego de que un amigo del tecladista pidió ayuda tras ser advertido por Jonathan Melénde que si no sabía de él, pidiera ayuda, pues iba a reunirse con Diego Sebastián "N" en su casa.

Tras 8 horas con 45 minutos de investigación, se logró la detención, primero de Gerardo “N” y posteriormente de Diego Sebastián “N”.

A las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre, el Agente del Ministerio Público fue notificado por la policía municipal de Atizapán de Zaragoza, de que cuatro persona habían sido halladas sin vida en el departamento.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía del Edomex arribaron al lugar de los hechos a las 01:05 horas, para realizar las diligencias preliminares, concluyendo con el levantamiento de las víctimas a las 04:25 horas.

Estas eran Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años—quien tenía cuatro meses de embarazo—; su hija de tres años y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba en la casa con la familia, así como una perrita de las víctimas. En el departamento también había un niño de seis años, hijo del matrimonio, quien sobrevivió al terrible crimen.