Adiós al buzón: Dinamarca cancela su servicio postal de cartas tras 400 años

Este 31 de diciembre marca un hito histórico no solo para Escandinavia, sino para la historia de las comunicaciones globales. Tras 401 años de servicio ininterrumpido, el servicio postal de Dinamarca (PostNord) dejará de repartir cartas esta semana, convirtiéndose en la primera nación del mundo en decretar que la correspondencia física ya no es esencial ni económicamente viable en la era digital.

La decisión, descrita por la empresa como "difícil, pero necesaria", responde a una realidad numérica aplastante: en el año 2000, se entregaban casi mil 500 millones de cartas en el país; el año pasado, esa cifra se desplomó a solo 110 millones, representando una caída superior al 90% en un cuarto de siglo.

La "Última Carta" y el adiós a los buzones rojos en Dinamarca

Para cerrar este ciclo de cuatro siglos, se ha preparado un acto simbólico donde una reconocida actriz danesa leerá la "última carta", un mensaje dirigido al público que funge como despedida al papel y bienvenida definitiva a la digitalización total.

Este cambio radical ya es visible en las calles. Desde junio, PostNord comenzó a retirar los mil 500 icónicos buzones rojos que adornaban el paisaje urbano. Lejos de acabar en la basura, estos objetos de nostalgia fueron subastados con un éxito rotundo: los primeros mil se vendieron en solo tres horas con fines benéficos, alcanzando precios de hasta 472 dólares cada uno, unos 8 mil 500 pesos mexicanos.

Denmark's national postal service, PostNord, is ending traditional letter delivery by December 31. It marks an end to 401 years of traditional postal operations as it shifts focus to parcel delivery pic.twitter.com/jXbagkPsb7 — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

¿Cómo enviarán cartas en Dinamarca?

Aunque el servicio estatal desaparece, la ley danesa exige que los ciudadanos aún tengan una vía para enviar correspondencia física si así lo desean. A partir de mañana, esta tarea recaerá en empresas privadas y la logística cambiará drásticamente:



Ya no habrá buzones en las esquinas.

Los usuarios deberán dejar sus cartas en tiendas o quioscos.

Existirá la opción de recolección a domicilio, pero con un costo extra gestionado vía app.

Dinamarca está retirando sus tradicionales buzones rojos distribuidos en todo el país, tras anunciar el fin de las operaciones de PostNord para el envío de cartas; ahora se dedicarán a la paquetería |Foto: Unsplash

Dinamarca, un país moderno y digital

La medida implica un recorte laboral significativo: cerca de mil 500 empleados, un tercio de la fuerza laboral de PostNord, perderán sus puestos. La empresa ahora volcará todos sus esfuerzos hacia su división rentable: la paquetería, impulsada por el auge incesante del comercio electrónico.

Mientras el mundo observa, Dinamarca se convierte en el laboratorio del futuro postal. "Somos uno de los países más digitalizados del mundo", afirmó Isabella Beck Jørgensen, jefa de prensa de PostNord, quien señaló que la mayoría de los daneses ya no recuerda cuándo fue la última vez que escribió una carta a mano.

