¿Dinamarca quiere comprar California? Así responden daneses a Trump sobre Groenlandia

Cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció sus intenciones de comprar Groenlandia, algunos políticos de Dinamarca, que administra dicho territorio, le respondieron al estadounidense. Pero la mayor contestación vino de algunos daneses, quienes ahora doblan la apuesta y quieren “adquirir” California.

Se trata de una petición en línea que pretende, de forma humorística, recaudar fondos para comprar el estado de la Unión Americana y anexarlo al dominio danés. La campaña ha recogido más de 200 mil firmas al momento.

Compremos California a Donald Trump: el sitio que pretende “adquirir” el estado

La petición, titulada "¡Compremos California a Donald Trump!”, surge como una broma que busca darle la vuelta a las ambiciones expansionistas del exmandatario estadounidense respecto a Groenlandia.

“¿Alguna vez has mirado un mapa y has pensado: '¿Sabes lo que necesita Dinamarca? Más sol, palmeras y patines’. Bueno, tenemos una oportunidad única en la vida de hacer realidad ese sueño”, menciona el portal Denmarkification.

Daneses responden a Trump sobre sus intenciones de comprar Groenlandia. | denmarkification.com/

Los organizadores argumentan que la adquisición sería beneficiosa por la producción de aguacate en California y el dominio tecnológico que supondría su compra. Hasta proponen renombrar Disneyland como Hans Christian Andersenland en honor al famoso autor danés. Sin embargo, es importante destacar que esta petición no tiene una verdadera intención. Al final del texto se aclara que es “100% real... en nuestros sueños”.

¿Por qué en Dinamarca quieren “comprar” California?

La tensión política entre Estados Unidos y Dinamarca comenzó cuando Trump expresó interés por comprar el territorio de Groenlandia. A pesar de las negativas tanto del gobierno danés como del gobierno autónomo groenlandés, Trump no descartó usar medidas extremas para lograrlo.

Mientras tanto, las autoridades danesas y groenlandesas han reiterado su postura firme contra cualquier intento estadounidense por comprar Groenlandia. El primer ministro groenlandés afirmó: “Groenlandia es para el pueblo groenlandés. No queremos ser daneses ni estadounidenses; queremos ser groenlandeses”.

¿California puede ser un país?

El estado de California poseía un producto interno bruto de 3.9 billones de dólares para 2022, lo cual, si fuera un país, lo colocaba en el lugar quinto del mundo, superado por el mismo Estados Unidos, China, Japón y Alemania y encima de la India, de acuerdo con el portal especializado Investopedia.

Incluso en 2015 arrancó una organización llamada Yes California, que buscaba un plebiscito para la independencia de dicho estado. No obstante, no logró el éxito esperado, además que no hay una legislación estadunidense que contemple un escenario donde un estado se depare de la Unión Americana.