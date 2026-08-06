“Sin la menor verguenza": Diputado Juan Zavala denuncia ante el INE a Andy López Beltrán por campaña anticipada en Tabasco

Movimiento Ciudadano (MC) formalizó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, por actos anticipados de precampaña y campaña. La queja fue promovida por el diputado federal Juan Ignacio Zavala y el consejero del Poder Legislativo de la bancada naranja, Juan Miguel Castro Rendón, luego de que "Andy" renunciara a la Secretaría de Organización de Morena para perfilase como candidato a una diputación rumbo al proceso electoral de 2027.

Proselitismo en Tabasco: Exigen al INE frenar violaciones a la Constitución

En el recurso entregado a Guadalupe Alarcón Góngora, encargada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la representación del partido naranja documentó y respaldó diversos ejercicios de carácter abiertamente proselitista encabezados por Andy López en varias plazas públicas del estado de Tabasco. De acuerdo con los denunciantes, estas actividades públicas buscan posicionar su imagen de manera indebida ante el electorado mucho antes de los tiempos que marca la normativa oficial para el arranque del proceso electoral.

Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de MORENA que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza.



Lo hemos dicho una y otra vez: la mejor reforma electoral es cumplir con las leyes… pic.twitter.com/REIQX0xFHf — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) August 6, 2026

Al respecto, el legislador Juan Ignacio Zavala fue contundente a través de sus redes sociales al señalar la conducta reiterada de la militancia oficialista: "Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza", sentenció.

El diputado enfatizó además que la mejor reforma electoral consiste simplemente en cumplir con las leyes vigentes y que ignorarlas representa una burla para el pueblo de México, advirtiendo que su bancada mantendrá la exigencia legal en los tribunales para frenar este tipo de excesos.

Andy López Beltrán presume recorridos casa por casa

A través de videos difundidos en sus redes sociales con un elevado despliegue de producción visual, "Andy" arrancó de forma abierta su promoción para buscar una candidatura a diputado federal por el estado de Tabasco. En su primera jornada visitó Guayal, en Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, en Teapa; Tamulté de las Barrancas, en Centro, y Astapa, en Jalapa.

Sin pudor, Andy López Beltrán hace abierta campaña anticipada violando la ley



Y en el INE, al servicio de Morena, nadie lo molesta, mucho menos lo sanciona



pic.twitter.com/c3vFbMeIcA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

“Solo usa sus zapatos para caminar”: Morena minimiza queja contra Andrés Manuel López Beltrán ante el INE

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que los recorridos que realiza Andrés Manuel López Beltrán por distintas calles del país puedan considerarse actos anticipados de campaña, luego de que Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por una presunta promoción rumbo a una posible candidatura a diputado federal.

Gutiérrez Luna aseguró que no existe una violación a la legislación electoral, pues afirmó que López Beltrán no ocupa actualmente un cargo público ni se encuentra en un proceso electoral vigente. Señaló que sus actividades se limitan a caminar por las calles, una acción que, desde su perspectiva, no configura un acto anticipado de campaña.