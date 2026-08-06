Andy López Beltrán y Andrea Chávez, en la mira del PRI por presuntos actos anticipados de campaña

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantó que presentará una serie de quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que considera presuntos actos anticipados de campaña de figuras de Morena que buscan competir por cargos de elección popular en los próximos procesos electorales.

Andy López Beltrán y Andrea Chávez, bajo la lupa del PRI ante el INE

El anuncio fue realizado por el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, quien aseguró que su partido recurrirá a la autoridad electoral para denunciar actividades que, a su juicio, rebasan los límites permitidos por la legislación vigente y representan una promoción política fuera de los tiempos establecidos.

Durante un mensaje a medios, Suárez Licona señaló que el caso de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", y el de la senadora Andrea Chávez deben ser analizados por la autoridad electoral, al considerar que ambos incurren en conductas que podrían constituir actos anticipados de campaña.

"El caso de Andy López Beltrán y de Andrea Chávez deben llevarnos a la reflexión porque están violando la ley electoral", afirmó el representante priista.

El representante del PRI (@PRI_Nacional) ante del INE, Emilio Suárez Licona (@EMILIOSL), adelantó que su partido alista una lluvia de quejas por los actos anticipados de campaña de morenistas que buscan cargos a gubernaturas y diputaciones federales.



Vía @IrvingPineda… pic.twitter.com/cdvTle1nzo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

Piden al INE acelerar reglas sobre las precampañas

Además de anunciar las denuncias, Emilio Suárez Licona hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral para que acelere la emisión de lineamientos que permitan regular con mayor claridad las actividades previas a los procesos internos y las precampañas.

De acuerdo con el representante del PRI, la falta de reglas más precisas provoca que algunos actores políticos realicen actividades proselitistas antes de los tiempos oficiales.

"Es un nuevo llamado al Instituto Nacional Electoral que deben apresurar los lineamientos para regular las precampañas", expresó.

El priista centró parte de sus críticas en Andrés Manuel López Beltrán, al asegurar que ha realizado recorridos en Tabasco con fines de promoción política.

"De manera cínica y descarada Andy López Beltrán se anda placeando por todo Tabasco... porque anda yendo ya a pedir el voto y hacer campaña electoral. No se vale", declaró Suárez Licona.

Asimismo, sostuvo que quienes integran el gobierno y su partido deberían ser los primeros en respetar la legislación electoral si buscan exigir el cumplimiento de las normas por parte de otros actores políticos.

"Si ustedes lo que quieren es que se cumpla la ley, ustedes deben ser los primeros en respetarla", señaló.