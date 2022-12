Avanza en Diputados Ley que dará a Sedena el control del espacio aéreo

Con el voto de Morena y sus aliados, se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, dispone que la Secretaria Nacional de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá el control para garantizar el dominio pleno sobre el espacio aéreo, mediante una estrategia de la Fuerza Aérea Mexicana para identificar, seguir e interceptar naves que transporten drogas, principalmente hacia Estados Unidos.

Esta es una iniciativa del presidente López Obrador que envió a San Lázaro el pasado 28 de abril.

El dictamen que dará a Sedena el control del espacio aéreo fue avalado en las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional con 35 votos de Morena, PT y PVEM. De la oposición hubo 13 abstenciones y 9 en contra.

Posturas encontradas sobre Ley que dará a Sedena el control aéreo.

El procedimiento fue cuestionado por legisladores de oposición porque no se informó la votación de cada comisión, de ahí tuvieron que reponer la votación, que también ratificó el voto mayoritario a favor del dictamen.

Morena, PT y Partido defendieron el alcance de la nueva Ley. Resaltaron que se actualizará el marco jurídico y proporciona un nuevo sistema de protección y vigilancia del espacio aéreo nacional.

Maricela Garduño, del PT alertó “Hay muchísima incidencia en vuelos ilícitos y donde las principales irregularidades se dan en certificados de aeronaves falsos, de matrículas falsas, licencias de pilotos vencidos, planes de vuelo sin sellos… utilizan aeronaves de desecho y durante el vuelo se realizan vuelos locales que despegan sin autorización”.

Dionisia Vázquez, diputada de Morena afirmó “No existe mejor alternativa que la participación determinante de la secretaria de la defensa en este propósito,

La oposición pidió más tiempo para analizar el dictamen ya que se trata de una nueva Ley muy importante para el país para enfrentar la realidad que vive el país, que requiere ser analizada a conciencia con la opinión de organismos”.

Margarita Zavala del PAN, señaló “Yo si quiero saber si la Secretaria de Comunicaciones de Infraestructura y Transporte emitió una opinión, ¿la hubo o no la hubo? me están diciendo que no hubo una opinión de la Secretaria. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error. Quiero saber si hubo alguna opinión de la Agencia Federal de Aviación Civil ¿hay o no opinión?... entonces seamos un tantito un poquito más responsable”.

Por Movimiento Ciudadano Sergio acusó “Si tiene bastante importancia porque el espacio aéreo y la seguridad de este país no está para ¿juegos, estamos en un tema muy complicado y tenemos que ser responsables al respecto por lo mismo creemos que no debemos votar algo que no hemos discutido, no hemos hablado, que no hemos conocido a fondo”.

El dictamen se turno a la Mesa Directiva para que se enliste a discusión y votación del pleno de la Cámara de Diputados.