Diputados niegan ingreso a padres de víctima a desafuero de Huerta

Ciudad de México. Los padres del menor, víctima de abuso del diputado de Morena, Saúl Huerta Corona, no pudieron ingresar a la Cámara de Diputados para presenciar el proceso de desafuero del legislador que este miércoles se llevará a cabo en San Lázaro, pero no pudieron por instrucciones de la Mesa Directiva.

Y es que la valoración de las autoridades legislativa fue no poner en riesgo el proceso de desafuero bajo argucias de una presunta violación al debido proceso del legislador.

El PT, Eraclio Rodríguez Gómez, quien hizo gestiones para que los padres del menor y su abogado ocuparan un espacio en su oficina, pero ni así se pudo, ni su fuero le ayudó.

“Yo estoy abogando por ellos para que les permitieran la entrada a la Cámara de diputados, todos los mexicanos tenemos derecho a entrar a la Cámara no se le puede prohibir a nadie, esta madre no tiene dueño, lo que si no pudieran hacer es entran al recinto oficial donde va a ser la reunión, al pleno del Congreso….Y qué fue lo que le dijeron?.- Que había una instrucción de la Mesa Directiva para que no se les permitirá ingresar a la Cámara de Diputados, y eso es totalmente ilegal…-Pero ni su fuero le sirvió para poder.?.- No alcanzó, no alcanzó el fuero…”

Los padres del menor solo tuvieron acceso a una sala de espera de visitantes ubicada en la entrada de las instalaciones de San Lázaro.

Cámara de Diputados se convertirá en Jurado de Procedencia por desafueros

Al filo de las tres de la tarde la Cámara de Diputados se convertirá en Jurado de Procedencia para abrir el proceso de desafuero de los diputados de Morena, Saúl Huerta Corona, acusado por abuso y violación en contra de un menor y un adulto. También del diputado del PT, Mauricio Toledo, sobre quien pesan denuncias de enriquecimiento ilícito.

Los dos legisladores son acusados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.