Diputados reprochan a FGR obstáculos en caso Ayotzinapa

Con el pase de lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y el grito de justicia, la Cámara de Diputados recordó los lamentables hechos ocurridos hace 8 años en Iguala, Guerrero.

La conmemoración enlista como efemérides, los grupos parlamentarios alzaron la voz para exigir al gobierno federal esclarecer los hechos y acusaron una turbia intervención que llevo a la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa y hoy diputado de Morena acuso resistencias para hacer justicia a las víctimas.

“Parece que existen sectores dentro de la Fiscalía General de la República, Poder Judicial y el Ejército Mexicano decididos a sembrar obstáculos que haga más difícil llegar al fondo de los hechos. No debemos caer en el anzuelo de acusar al Ejército en su conjunto sino, en cambio, debemos señalar a los grupos que desde su interior actúan en contra suya y de toda la nación. Tampoco podemos permitirnos caer en la trampa de presumir que el Ejército actúa por cuenta propia, pues ello implica descontar la responsabilidad de los mandos civiles, quienes en el pasado se aprovecharon de la disciplina de nuestras Fuerzas Armadas para desaparecer opositores o perpetrar sus crímenes”, señaló el legislador de Morena en tribuna.

Para el diputado de MC, Caro Cabrera, ante las evidencias de presiones contra el Fiscal del caso Ayotzinapa que llevaron a su renuncia y la cancelación de 21 órdenes de aprehensión contra militares se pierde confianza en las autoridades para conocer la verdad de los hechos.

“Pregunto. Qué ocultan. A quién protegen y por qué. Cuántos sexenios pasarán para que las víctimas tengan justicia” cuestionó.

En tanto, la diputada del PAN, Yesenia Galarza Castro, pido a las autoridades sensibilidad ante el dolor de las familias de los normalistas desaparecidos.

“Hay que ser muy puntuales en el seguimiento sobre la actuación de un juez que ha ordenado la liberación de aproximadamente 120 presuntos implicados. Es necesario en razón de la justicia, en razón de la verdad, que sigan las investigaciones sin ningún tipo de sesgo, más que en lo que corresponde a la correcta administración de justicia y a la observancia al Estado de derecho”, sostuvo.

En el PRI, se pronunciaron por esclarecer los hechos y que no se repitan casos como el de los normalistas.