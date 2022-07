VIDEO: Directora del DIF municipal agrede a otra mujer

En redes sociales se ha compartido un video en el que se puede ver como María del Rocío Epazote Guzmán, directora del DIF municipal de San Pablo del Monte Tlaxcala, llega a una oficina y agrede a una mujer trabajadora de dicha dependencia.

Los hechos se registraron en la entidad tlaxcalteca, la mañana del 25 de julio y en la grabación de las cámaras de seguridad muestran la llegada de Epazote Guzmán a las oficinas, ubica a una persona que trabajaba y le lanza un líquido en la cara para después intentar cortarle el cabello, acto que aseguran los pobladores no debió haber sucedido.

“No está nada bien, así sea el motivo por el que esté molesta pues, no debe de ser la razón esa que hizo, no está bien. Yo siento que pues no sé hay que actuar y reprenderla,” declaró Félix Romero, habitante de San Pablo del Monte Tlaxcala.

“No debe de hacer eso, estamos hablando de que es el DIF, venimos nosotros a veces a hacer justicia, a pedir justicia o algo y que ella esté haciendo eso pues no debe de ser,” continuó Mariela Juárez, vive en San Pablo del Monte Tlaxcala.

En San Pablo del Monte, #Tlaxcala, fue captado un presunto abuso de autoridad por parte de la directora del DIF Municipal.



Llegó a una oficina, le arrojó líquido a una trabajadora y después intentó cortarle el cabello.@_NinaAndrade con la información en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/Wl41TeolNl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2022

En búsqueda de una respuesta por parte de la presidenta para saber lo que sucedió, personal del DIF no permitió al equipo de Fuerza Informativa Azteca hablar con los encargados del área de comunicación social.

“Me dicen que subiendo las escaleras puedo encontrar las oficinas de comunicación. -Ajá, pero lo que pasa es que ya preguntamos y parece que fue a Tlaxcala y no va venir el día de hoy. El personal de comunicación social. -¿Y no hay algún enlace con quien podamos hablar? -No, ahora sí que es directamente con ellos. ¿Podemos entrar a la oficina para ver si alguien me puede atender? -No, de hecho no hay nadie que lo pueda atender por eso es que ahora sí que no le puedo brindar el acceso,” fue la conversación que grabaron las cámaras de Fuerza Informativa Azteca con personal a cargo de la vigilancia del ayuntamiento.

El equipo continuó buscando información sobre el caso sin embargo, las negativas siguieron.

Después de las preguntas, y al desalojar el lugar, las puertas se cerraron a pesar de encontrarse en horario de atención al público.

Ante este caso, el estado de Tlaxcala no ha intervenido, tampoco ha procurado buscar a la víctima para esclarecer lo ocurrido. De hecho, esperarán hasta que la mujer violentada acuda a interponer la denuncia, porque hasta el momento se desconoce la identidad de la agredida, así como su estado de salud.