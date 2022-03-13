Disneyland París celebra su 30 aniversario

Disneyland París ha comenzado a celebrar por todo lo alto su 30 aniversario, hace algunos días a través de una rueda de prensa internacional, el resort reveló algunos detalles sobre esta gran celebración, la cual contará con nuevos trajes, decoraciones y espectáculos; mencionaron la realización de su primer espectáculo aéreo incluyendo drones, además de una importante colaboración de moda con la diseñadora británica Stella McCartney.

Disneyland París, antes llamado “Euro Disney Resort”, es el primer destino turístico de Europa, cuenta con dos parques temáticos, 59 atracciones, 7 hoteles y con más de 200 espectáculos diferentes desde 1992, el año de su inauguración.

30 ans de rêves, d’aventures, de rires et de souvenirs : la magie ne fait que commencer…✨ À partir du 6 mars 2022, participez aux festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris !

Avec qui partagerez-vous la célébration à venir ? #DisneylandParis30 pic.twitter.com/EDq5CttUlQ — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 10, 2022

Disneyland París prepara nuevos espectáculos



Disneyland París en la celebración de su 30 aniversario, estrenará un espectáculo llamado “Dream and Shine Brighter!”, este se realizará todos los días en la Central Plaza frente al Castillo de la Bella Durmiente, el cual luce mejor que nunca tras una restauración que duró doce meses.

Los nuevos shows tendrán tres temáticas distintas y contarán con más de 30 personajes de Disney acompañados de bailarines y una original banda sonora. Además mencionaron que los personajes principales de la franquicia, Mickey, Minnie, Donald, Daisy y Woody, junto con otras figuras como Toy Story, Rapunzel, entre otros, lucirán trajes nuevos en conmemoración al aniversario, de los cuales algunos serán mostrados en un desfile de moda creado ad hoc.

|Crédito: Disneyland París

Disneyland París y sus nuevos jardines de ensueño

Disneyland París abrirá su nuevos Gardens of Wonder, los cuales estarán compuestos por 10 jardines temáticos diferentes, instalados frente al castillo de la Bella Durmiente e incluirán 30 nuevas piezas de arte, esculturas cinéticas que cobraran vida para celebrar la naturaleza y la diversidad de personajes famosos de Disney y Pixar.

Garden of Wonder, contará con 2 mil 230 hectáreas, siendo el jardín más grande de Europa.

|Crédito: Disneyland París

Recuerdos y especialidades gastronómicas exclusivas

Por celebración al 30 aniversario de Disneyland París, el equipo de chefs del parque ha desarrollado nuevos platillos para todo tipo de gustos, los cuales podrán encontrarse en sus 59 restaurantes, 10 bares y puestos de comida rápida, además de una selección de opciones veganas y veganas.

También preparó nuevos recuerdos por la conmemoración de su 30 aniversario.

|Crédito: Disneyland París

Con información de Reuters.