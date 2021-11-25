Disturbios en Islas Salomón contra el gobierno, Australia interviene

Por segundo día consecutivo se registraron disturbios en Islas salomón, los manifestantes piden la dimisión del primer ministro, Manasseh Sogavare. Australia anunció que enviará policías, soldados y diplomáticos al país para ayudar a solucionar la crisis.

Pese al confinamiento que decretó el miércoles el mandatario, cientos de personas volvieron a salir el jueves a las calles, donde se enfrentaron con la policía y saquearon e incendiaron negocios chinos y otras instalaciones de la capital, Honiara de las Islas Salomón.

El barrio chino en llamas

“El barrio chino está en llamas, se han registrado saqueos en Ranadi East y el incendio de algunos edificios, incluido el banco South Pacific”, informó en su cuenta de Twitter el medio local The Solomon Islands Herald.

Australia will deploy more than 100 police and military personnel to aid the Solomon Islands, Prime Minister Scott Morrison said, as protesters in the Pacific Island nation defied a curfew to protest for a second consecutive day https://t.co/RuYqDZcVWI pic.twitter.com/65JrPg3Qg8 — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

Los disturbios iniciaron este miércoles después de que unas mil personas, en su mayoría provenientes de la isla vecina de Malaita (la más poblada del país), protestaran a las puertas del Parlamento nacional e intentaran forzar su entrada para pedir la dimisión de Sogavare.

Con el aumento de la tensión, la Policía recurrió al lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos. Por su parte, los manifestantes arrojaron piedras, incendiaron varios edificios -incluido un instituto y una estación de policía- y protagonizaron saqueos y otros desmanes.

Primer Ministro de las Islas Salomón desde el año 2000

A raíz de la violencia, Sogavare, que ha estado al frente de de las Islas Salomón en cuatro ocasiones diferentes desde el año 2000, decretó el miércoles por la noche un confinamiento de 36 horas (hasta la mañana del viernes) y prometió que los culpables rendirán cuentas ante la justicia por los disturbios ocasionados. “Se enfrentarán a todo el peso de la ley”, advirtió.

Los analistas de la región señalan que el descontento de los habitantes de Malaita con respecto a la capital -localizada en la isla de Guadalcanal, la más grande del archipiélago- viene de lejos, sobre todo por lo que perciben como una distribución desigual de los recursos y falta de apoyo económico, que la han convertido en una de las provincias menos desarrolladas de la empobrecida nación isleña.

China y Taiwán en medio del conflicto

También hay gran insatisfacción por la decisión tomada en 2019 por el Gobierno central de cortar sus relaciones diplomáticas con Taiwán para entablarlas con China, que considera a la primera como parte inalienable de su territorio.

El primer ministro regional de Malaita, Daniel Suidani, se ha mostrado siempre en contra del giro diplomático hacia China, y ha seguido manteniendo cierta relación con Taiwán a espaldas del Gobierno central.

Intervención de Australia

Dada la actual situación, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este jueves un nuevo despliegue inminente de un centenar de policías y soldados a petición del Gobierno de Sogavare para proteger infraestructuras vitales y “brindar estabilidad y seguridad”.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que el destacamento incluirá 23 agentes de la policía federal y hasta 50 más para custodiar infraestructuras críticas, además de 43 soldados, un barco patrulla y al menos cinco diplomáticos. Los primeros llegarán el jueves en la noche y el resto el viernes, agregó señalando que el operativo se prolongará algunas semanas.

“Nuestro propósito aquí es proporcionar estabilidad y seguridad”, afirmó Morrison.

Por su parte, la embajada china en Honiara pidió a las autoridades que tomen “todas las medidas necesarias” para proteger a las empresas extranjeras y nacionales. Además, aconsejó a sus ciudadanos residentes “en áreas de alto riesgo” que cierren sus negocios y contraten a guardias de seguridad privada.

