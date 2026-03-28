“Cuba es la siguiente”: La advertencia de Trump que enciende la tensión internacional; ¿qué significa realmente?

¿Advertencia? Una frase bastó para desatar polémica y encender la tensión internacional, esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “Cuba es la siguiente” durante un foro de inversión en Miami, generando inquietud acerca del futuro de la isla caribeña, además del rumbo de la política exterior estadounidense.

El polémico comentario ocurrió mientras el magnate republicano “presumía” los resultados de las recientes acciones militares en países como Irán y Venezuela; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su referencia directa a Cuba, seguida de un intento por restarle importancia.

🇺🇸"MAGA wants the US to be winning and protecting allies like Israel and Saudi Arabia. Cuba is next, by the way. But pretend I didn't say that, please." - Trump pic.twitter.com/T00W5KDQJo — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 27, 2026

Polémica advertencia: ¿Qué dijo exactamente Trump sobre Cuba?

Durante su discurso en un foro de inversión en Miami, Trump señaló que su movimiento Make America Great Again

(MAGA) quería "fuerza" y "victoria", además de que puso como ejemplo la captura del dictador Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado: "Yo construí este gran ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo', pero a veces hay que usarlo"... "Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan ver que no dije eso", agregó el mandatario Estadounidense.

Aunque no detalló un plan concreto, el mensaje dejó entrever la posibilidad de mayor presión política, económica o incluso militar sobre el gobierno cubano. Según reportes de agencias internacionales, el mandatario ha insistido en que Cuba enfrenta una profunda crisis económica, lo que, a su juicio, podría acelerar cambios en la nación comunista.

President Trump on Friday said that "Cuba is next" during a speech at an investment ‌forum in Miami. The president was touting the U.S. military's successes in Iran and Venezuela.



Trump also said that despite campaigning on peace through strength, "sometimes you have to use" the… pic.twitter.com/XzMMhUjQ4Y — CBS News (@CBSNews) March 28, 2026

¿Hay planes reales de Estados Unidos contra Cuba?

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial de intervención; sin embargo, las declaraciones de Trump se suman a una serie de mensajes recientes en los que ha advertido que Cuba está en “sus últimos momentos”, además de dejar abierta la puerta acerca de acciones más contundentes.

Desde hace unos días, Washington mantiene conversaciones indirectas con sectores del gobierno cubano, que se mantiene en un intento por evitar una escalada mayor.

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¿Por qué Cuba está en el centro del discurso de Trump?

Cabe recordar que la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, agravada por la reducción del apoyo energético desde Venezuela y problemas internos de abastecimiento de alimento, medicamentos y de combible; agravado por apagones masivos. Para Estados Unidos, Cuba representa un punto estratégico en el tablero geopolítico de América Latina, especialmente en un momento de tensiones globales.

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Las declaraciones de Trump generan preocupación entre analistas y líderes internacionales, quienes advierten sobre el riesgo de escalada en la región. Además, contrastan con el propio tono ambiguo del mandatario, quien pidió a los medios “ignorar” su comentario, sin retractarse completamente.

Por ahora, la frase queda en el terreno de la incertidumbre. No hay planes confirmados, pero sí una señal clara de endurecimiento en el discurso. Sin embargo, en un contexto global ya marcado por conflictos, la inevitable pregunta es: ¿se trata de una advertencia real o de una declaración que anticipa un cambio profundo en la política hacia Cuba?