Horror en Milán: Pamela Genini, la modelo italiana asesinada en casa; vecinos escucharon sus gritos

Un nuevo y estremecedor giro sacude el caso de Pamela Genini, la modelo italiana asesinada en su casa de Milán luego de recibir 24 puñaladas presuntamente a manos de su expareja, Gianluca Soncin. Autoridades italianas confirmaron que la su tumba fue profanada, en un hecho que ha causado indignación, además de conmoción.

El macabro hallazgo se hizo luego de un procedimiento para trasladar los restos de la modelo, desde el cementerio de Strozza, hacia una capilla familiar, cuando se descubrió que el cadáver había sido mutilado y que la cabeza había desaparecido. Cabe decir que el ataúd, que debía permanecer intacto, fue intervenido ilegalmente, y ante la gravedad del hecho, las autoridades incautaron los restos para continuar con las investigaciones forenses.

La tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il 52 enne Gianluca Soncin.



Il corpo della vittima, ora sotto… pic.twitter.com/8q4MgAF7Zc — Repubblica (@repubblica) March 26, 2026

El caso Pamela Genini, modelo italiana asesinada en casa; vecinos escucharon sus gritos

El crimen que sacude al norte de Italia: La modelo Pamela Genini, de 29 años, fue asesinada tras recibir múltiples puñaladas presuntamente a manos de su expareja, mientras se enmcontraban en un departamento ubicado en Milán.

Medios locales como Il Fatto Quotidiano y la agencia ANSA, señalaron que el casoo es investigado como un homicidio agravado, mismo provoca una enorme indignación, además de que revivó el debate acerca de la violencia de género en Europa.

Así fue el ataque contra Pamela Genini en Milán

¿Qué le pasó a Pamela Genini? De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la noche, hora local, en la zona de Gorla. Se presume que la víctima fue atacada en la terraza de su vivienda por su exnovio, identificado como Gianluca Soncin, de 52 años.

De hecho, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades italianas luego de escuchar gritos de auxilio; incluso, algunos de los que escucharon el escándalo, intentaron ingresar al departamento sin éxito y antes de la llegada de la policía. Según la fiscalía de Milán, la modelo italiana sufrió al menos 24 puiñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo el cuello, el pecho, la espalda y las manos.

Ataque a modelo italiana: ¿Qué se sabe de Gianluca Soncin, presunto agresor?

Las investigaciones apuntan a que el sospechoso habría ingresado al domicilio utilizando una copia de la llave que presuntamente obtuvo semanas antes.

Después del ataque, el hombre intentó quitarse la vida, provocándose heridas en el cuello, pero no lo logró y actualmente permanece hospitalizado y bajo custodia en el Hospital Niguarda, en donde los médicos lo reportan fuera de peligro. Hasta el momento, Soncin ha hecho uso de su derecho a guardar silencio.

Femminicidio Pamela #Genini, autopsia: "Uccisa con più di 30 coltellate" https://t.co/PuP6VlNFSs — Sky tg24 (@SkyTG24) October 17, 2025

¿Feminicidio en Italia? Testimonios señalan antecedentes de violencia

Testimonios recabados por las autoridades locales señala que que la relación entre la víctima y el presunto agresor se encontraba deteriorada. De hecho, fuentes cercanas señalan que Genini intentaba terminar la relación, mientras que él presuntamente ejercía conductas de acoso, amenazas y violencia física.

La fiscal del caso dice que existen elementos que apuntan a un patrón previo de violencia, lo que refuerza la línea de investigación por feminicidio.

Asesinato de Pamela Genini: Caso que reabre el debate sobre la violencia de género

Este crimen se suma a una preocupante tendencia en Europa; organismos internacionales y autoridades italianas alertan sobre un incremento de casos de violencia contra las mujeres, muchos de ellos cometidos por parejas o exparejas.

Más allá del impacto mediático, el caso de Pamela Genini refleja una realidad urgente: la violencia doméstica puede escalar rápidamente y hasta llegar a consecuencias fatales; ¿qué más se necesita para prevenir estos crímenes antes de que sea demasiado tarde?

