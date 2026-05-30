Bicampeonato del PSG se empaña por disturbios en París, Francia

Más de 300 personas fueron detenidas y un polícia herido fue el saldo de los disturbios registrados en París, tras la victoria del Paris Saint-German (PGS) que alzó la copa del bicampeonato en la Champions League al derrotar al Arsenal.

Alrededor de 20 mil aficionados se reunieron en el estadio Parc des Princes y en los Campos Eliseos para celebrar la victoria del PSG sobre el Arsenal, que jugaban en Budapest, Hungría, pero la celebración culminó con fuego. Presuntos aficionados prendieron fuego a los vehículos que se encontraban aparcados en las inmediaciones del estadio, al igual que biciletas y demás mobiliario urbano. Mientras que decenas de negocios de la "Ciudad de las Luces" colocaron barricadas para evitar actos de vandalismo en sus instalaciones.

La fuerza de seguridad tuvo que activar un operativo de emergencia y con ayuda de gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes que causaron daños en la "Ciudad de la Luz". De acuerdo con el boletín de las 23:00 horas, hora local, los presuntos aficionados intentaron un ataque a un inmueble de la comisaría.

⭕ Chaos in #Paris - Following the PSG win in the #UEFA Champions League final vs Arsenal in Budapest the celebrations in Paris quickly turned chaotic with crowds; mainly around Parc des Princes, Champs-Élysées, and Trocadéro, causing street disorder, setting off flares and… pic.twitter.com/tF0XN0eDS1 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) May 30, 2026

Los aficionados del PSG y el Arsenal también salieron a las calles y algunos de ellos se enfrentaron en las calles. El saldo de los heridos o detenidos no ha sido revelado.