¡No caigas! Embajada de EE. UU. alerta por falso plan que promete estatus legal por 5 años
No te dejes engañar por supuestos planes migratorios. Te explicamos por qué es falso y cuáles son las únicas cuatro vías reales y legales para regularizar tu situación.
A través de un video viral, se afirma falsamente que el gobierno de Estados Unidos implementó un plan migratorio masivo que otorgaría un supuesto estatus legal por cinco años a personas sin antecedentes penales, protegiéndolas de la deportación y dándoles permisos de trabajo automáticos; sin embargo, esto fue desmentido por la Embajada de Estados Unidos en México.
Alerta: En redes sociales está circulando un nuevo video que afirma que Estados Unidos tiene un plan migratorio que otorgaría estatus legal por cinco años a inmigrantes sin antecedentes penales, evitando deportaciones y permitiéndoles trabajar legalmente. Esto es falso. pic.twitter.com/5cEjObzf3O— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 28, 2026
¿Cómo se obtiene un estatus legal en EE. UU.?
Para evitar caer en engaños, es fundamental conocer las únicas vías legales y oficiales vigentes que el gobierno de Estados Unidos reconoce para regularizar la situación migratoria de un extranjero. Ningún trámite se realiza a través de intermediarios en redes sociales.
Las opciones legales reales son las siguientes:
1. Peticiones Familiares (Green Card)
Un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal puede ayudar a ciertos familiares directos para que obtengan la residencia permanente. Esto aplica principalmente para cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses. Es un proceso formal que se inicia mediante el Formulario I-130 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
2. Visas de Empleo y Patrocinio Laboral
Existen canales legales para trabajar temporal o permanentemente en el país si se cuenta con el patrocinio directo de un empleador estadounidense. Entre las más comunes se encuentran las visas H-2A (trabajadores agrícolas temporales), H-2B (trabajadores no agrícolas) y las visas H-1B para profesionales con alta especialización. En estos casos, la empresa es la que debe iniciar el trámite de certificación ante el Departamento del Trabajo de EE. UU.
3. Asilo y Refugio
Esta protección se otorga a personas que demuestren un temor fundado de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. El asilo se solicita estando ya en territorio estadounidense o en un puerto de entrada, mientras que el estatus de refugiado se tramita desde el extranjero a través del Programa de Admisión de Refugiados.
4. Programas Humanitarios Específicos (Parole o TPS)
El gobierno estadounidense activa en ocasiones el Estatus de Protección Temporal (TPS) o procesos de Parole humanitario, pero estos son exclusivos para nacionalidades específicas que atraviesan crisis humanitarias o conflictos armados severos (como ha ocurrido con ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba o Ucrania). Estos programas tienen reglas muy estrictas, no aplican de forma generalizada y se publican únicamente en los sitios web con terminación .gov.