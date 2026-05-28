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¡No caigas! Embajada de EE. UU. alerta por falso plan que promete estatus legal por 5 años

No te dejes engañar por supuestos planes migratorios. Te explicamos por qué es falso y cuáles son las únicas cuatro vías reales y legales para regularizar tu situación.

Embajada de Estados Unidos alerta por falso plan migratorio de 5 años.
Embajada de Estados Unidos alerta por falso plan migratorio de 5 años, ¿cómo se obtiene un estatus legal?|X.

Escrito por: América López

A través de un video viral, se afirma falsamente que el gobierno de Estados Unidos implementó un plan migratorio masivo que otorgaría un supuesto estatus legal por cinco años a personas sin antecedentes penales, protegiéndolas de la deportación y dándoles permisos de trabajo automáticos; sin embargo, esto fue desmentido por la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Cómo se obtiene un estatus legal en EE. UU.?

Para evitar caer en engaños, es fundamental conocer las únicas vías legales y oficiales vigentes que el gobierno de Estados Unidos reconoce para regularizar la situación migratoria de un extranjero. Ningún trámite se realiza a través de intermediarios en redes sociales.

Las opciones legales reales son las siguientes:

1. Peticiones Familiares (Green Card)
Un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal puede ayudar a ciertos familiares directos para que obtengan la residencia permanente. Esto aplica principalmente para cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses. Es un proceso formal que se inicia mediante el Formulario I-130 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

2. Visas de Empleo y Patrocinio Laboral
Existen canales legales para trabajar temporal o permanentemente en el país si se cuenta con el patrocinio directo de un empleador estadounidense. Entre las más comunes se encuentran las visas H-2A (trabajadores agrícolas temporales), H-2B (trabajadores no agrícolas) y las visas H-1B para profesionales con alta especialización. En estos casos, la empresa es la que debe iniciar el trámite de certificación ante el Departamento del Trabajo de EE. UU.

3. Asilo y Refugio
Esta protección se otorga a personas que demuestren un temor fundado de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. El asilo se solicita estando ya en territorio estadounidense o en un puerto de entrada, mientras que el estatus de refugiado se tramita desde el extranjero a través del Programa de Admisión de Refugiados.

4. Programas Humanitarios Específicos (Parole o TPS)
El gobierno estadounidense activa en ocasiones el Estatus de Protección Temporal (TPS) o procesos de Parole humanitario, pero estos son exclusivos para nacionalidades específicas que atraviesan crisis humanitarias o conflictos armados severos (como ha ocurrido con ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba o Ucrania). Estos programas tienen reglas muy estrictas, no aplican de forma generalizada y se publican únicamente en los sitios web con terminación .gov.

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